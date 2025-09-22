Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 22/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (22), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 22/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Cada combinado que você fizer com as pessoas envolvidas nesta parte do caminho representa um desafio futuro para fazer com que tudo siga por essa linha. Nada é fácil, porém, tampouco precisa ser um tormento.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Para realizar seus intuitos você vai precisar da ajuda dessas pessoas que, provavelmente, não têm boa vontade suficiente para ajudar. Porém, não importa, se elas são as pessoas certas, em frente com isso. Ao trabalho!

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Tudo é celebração quando as ideias são acolhidas, porém, você precisa ter clareza para perceber a maneira com que a celebração vai se transformando, lentamente, num acúmulo de tarefas incompatível com sua disponibilidade.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Logo mais, você começará a ver as vantagens envolvidas nesta parte do caminho, porque apesar de todos os perrengues que sua alma precisa administrar, há uma luz no caminho que avisa que o futuro é auspicioso.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Toda essa movimentação que parece desorganizada tem, no fundo, uma ordem bem estabelecida. Tudo aponta ao destino de você encerrar um enorme capítulo de sua vida e, ao mesmo tempo, iniciar outro completamente diferente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Faça seus movimentos depois de sua alma se sentir totalmente segura e confortável, porque assim a atuação será dinâmica, não precisará de ajustes nem de correções. Em primeiro lugar sua segurança, depois o depois.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

O que você quiser fazer, que seja feito em nome de sua segurança e conforto, porque nesta parte do caminho você precisa, não apenas de alívio, como também de uma plataforma segura onde apoiar seus lindos projetos.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Sua força retorna aos poucos, e por isso se torna necessário você se despir de quaisquer vestígios de sentimentos negativos e se focar na boa vontade de fazer dar certo seus intuitos e pretensões. Para o bem de todos.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

No meio de tanta gente pretendendo tanta coisa, sua alma precisa tomar distância para não se acabrunhar com esse barulho todo. É preciso encontrar força no silêncio da alma, para reconhecer o que fazer a seguir.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Ainda que seja necessário conflitar e discutir, isso será preferível a deixar passar a oportunidade de esclarecer sua posição. Melhor não esperar que nesta parte do caminho haja só harmonia. Não é por aí.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Da ideia à prática parece fácil, porém, as circunstâncias nem sempre são favoráveis. Entra em campo a força de vontade, pois, somente ela é capaz de fazer com que você avance a despeito de circunstâncias adversas.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03