Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 20/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 20/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Ainda que você se arme de toda a boa vontade do Universo, mesmo assim vai ficar curta para dar conta de tudo que anda acontecendo nesta parte do caminho. Melhor mesmo será você não se apegar aos resultados esperados.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Fazer sempre seu gosto poderia parecer o melhor dos mundos, porém, desse jeito sua alma iria ficando a cada dia mais e mais ensimesmada, até chegar o tempo em que você não conheceria nada além do que seus desejos.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Aquilo que parece fácil na mão das pessoas não é porque seja fácil em si mesmo, mas porque essas pessoas treinaram tanto que desempenham suas funções como se fossem simples. Faça a sua parte e treine também.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

As negociações e combinados que forem feitos hoje precisarão de revisão, portanto, será melhor nada fazer de forma definitiva, apenas pontuar o que eventualmente precisa ser feito com urgência e nada além disso.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Aquilo que parecia seguro e combinado vai precisar de revisão, porque o cenário anda mudando com tamanha rapidez que tudo precisa ser revisto, de modo a fazer adaptações pertinentes e que tudo continue bem. Em frente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

A boa vontade é imprescindível, mas não dá conta de tudo quando parece haver uma conspiração para que todos os perrengues aconteçam ao mesmo tempo. Não importa, continue em frente, transcenda essa situação. Você pode.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Os contratempos não precisam ser tratados como profecias do que estaria vindo por aí, são questões passageiras que precisam ser encaradas com serenidade, com a alma ciente de que vão passar sem deixar rastros. Em frente.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Os sorrisos sedutores são atraentes, porém, é melhor sua alma resistir nesta parte do caminho, para evitar cair em algum golpe, o qual pode ser feito sem má intenção, mas por pessoas desorientadas. Evite isso.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A necessidade de as pessoas se entenderem e se organizarem para atuar em conjunto não há de eclipsar a atenção que sua alma precisa ter sobre cada um dos passos nessa direção. As pessoas são naturalmente egoístas.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Tudo que se apresentar com cara de facilidade precisa de muita atenção de sua parte, porque provavelmente só mostra em primeiro lugar essa cara, para depois trazer todas as complicações que se escondem.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

A sedução e o engano andam de mãos dadas, de um jeito tão avassalador que parece até que as pessoas querem ser enganadas, desde que devidamente seduzidas. É um jogo difícil de transcender, requer sabedoria.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03