Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 19/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (19), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 19/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

As demandas que as pessoas fazem podem parecer um tanto mesquinhas e egoístas, mas nesta parte do caminho precisam ser tidas em conta, porque a necessidade determina que haja o maior equilíbrio e harmonia possíveis.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Além de você ter seus planos e desejos, é imprescindível que haja uma ação condizente com todas essas visões e ímpetos, porque senão o tempo vai passar e inevitavelmente a decepção virá a bater em sua porta. Melhor não.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Faça o que seus ímpetos determinarem, mas fique ciente de que tudo tem um preço, e que seria melhor o calcular antes de se deixar levar pelo ímpeto do desejo. Tudo tem seu lugar e hora certa, esse é o cálculo.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Há coisas que você precisa encarar, mesmo sem nenhuma boa vontade a esse respeito, e por isso, é melhor encarar logo, sem mais demoras, para evitar que os assuntos vão se acumulando até ficarem insuportáveis. Isso não.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Aquilo que você não conseguir harmonizar pessoalmente, será melhor abrir o jogo e convidar outras pessoas a darem opiniões sobre o assunto, porque quanto mais amplas forem as observações, melhor será para todo mundo.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Tudo pode e deve ser negociado, porque o momento é propício para que seus interesses sejam valorizados, tanto quanto você associar seu trabalho e capacidade a pessoas que possam agregar algo bom também. É por aí.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

A melhor atitude que você pode tomar nesta parte do caminho diante dos desafios é tomar as iniciativas que você esperaria que outras pessoas tomassem, mas que se você não tomar vai ficar um vazio desagradável. Melhor não.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Com muita serenidade e confiança, se movimente discretamente por entre as pessoas e as demandas que elas fazem, tendo em mente realizar suas pretensões, mas sem forçar a barra em absolutamente momento algum. É por aí.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Com a ajuda das pessoas que supostamente estariam aí justamente para isso, ajudar, é certo que as coisas sairiam muito bem. Porém, mesmo as pessoas estando aí para ajudar, ainda assim, elas não ajudam.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Nesta parte do caminho é propício fazer várias coisas ao mesmo tempo, ainda que isso provoque certa dose de desordem, que sua alma tanto teme. A desordem servirá para a inspiração criativa fluir melhor.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Aquilo que você não se atreveria a fazer em outros momentos, agora seria a melhor coisa para colocar em prática. Afinal, se você deixar que o temor oriente seus passos o tempo inteiro, nada de bom vai acontecer.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03