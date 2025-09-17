Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 17/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 17/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Ter os instrumentos necessários disponíveis não é garantia de fazer a coisa certa, porque isso depende menos da instrumentalização do que de uma dose extra de boa vontade para encarar os acontecimentos. Vai encarar?

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Há coisas que, por mais duras que sejam, precisam ser postas sobre a mesa, em nome do esclarecimento. Evidentemente, nem todas as pessoas aceitam o esclarecimento, muitas preferem mentiras agradáveis. Agora não.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Fazendo o certo, tudo dará certo, mas como saber se a sua atuação será a correta? Enquanto o que você fizer beneficiar o maior número possível de pessoas, essa será a coisa certa a fazer. Do outro jeito, está errado.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Certos assuntos precisam ser discutidos, a despeito da má vontade de algumas pessoas envolvidas, as quais precisam ser postas em seus devidos lugares, porém, sem palavras ofensivas, mas com atitudes firmes e serenas.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Cumpra seus deveres, mesmo que a contragosto, porque em determinado momento sua alma argumentaria que não haveria equilíbrio nem justiça nesse sentido. Cumpra seus deveres, porque assim você consolida sua posição.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

É necessário tempo para obter experiências e boa vontade para as aproveitar e, assim, amadurecer o suficiente para sua alma ficar mais sábia. A sabedoria é um valor intangível, mas que tem uma importância fundamental.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Se todos os momentos em que sua alma teve medo tivessem sido proféticos, a essa altura do campeonato você nem mais existiria, o mundo inteiro teria sido engolido pelo apocalipse. Coloque o medo em seu devido lugar.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Diante da recusa das pessoas a seguir suas orientações, em vez de apresentar oposição ferrenha, procure adotar uma postura mais diplomática, articulando alianças sem se importar com o tempo. Tudo ao seu favor.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Agora não há margem de manobra para improvisação, é melhor seguir o roteiro planejado e se ajustar ao cumprimento das obrigações que lhe caibam, porque assim você evitará provocar contratempos desnecessários.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Seria uma beleza se houvesse garantia que as pessoas ouviriam direito o que você tem para lhes dizer, porém, na prática as coisas não são assim. Não importa, agora só importa você dizer as palavras certas.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Essa luz que sua alma pressente não é uma ilusão, é o futuro conversando com sua consciência e avisando que, apesar dos perrengues e contratempos, você está construindo um caminho gracioso e luminoso. Em frente.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03