Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 16/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 16/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Você tem os instrumentos certos em suas mãos, mas seguir em frente ou não com a ação recomendada não é algo que dependa de você ter todos os recursos disponíveis, mas de haver boa vontade em sua alma para tanto. Ou não?

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Preferir uma mentira agradável a uma verdade dura é um comportamento bastante difundido nos relacionamentos sociais, e dá para aguentar isso normalmente. Porém, este momento é diferente. Prefira a verdade.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Nem sempre as pessoas aplaudem a quem faz a coisa certa, porque o mundo está tão errado que ninguém sabe mais apreciar a retidão. Porém, ainda que fazer o certo não provoque aplausos, procure seguir por essa linha.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Os assuntos importantes que estão na pauta podem não ser muito agradáveis e, por isso, sua alma tende a fugir na direção oposta. Faça esse ademão, porém, retorne à mesa de negociação para dar conta de sua parte.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Quando você segue a linha do cumprimento dos deveres, ainda que não tenha boa vontade nesse sentido, pelo menos consolida sua posição e fortalece seus argumentos para que, no futuro, não lhe façam cobranças indevidas.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

A sabedoria, infelizmente, é muito rara na juventude, não porque seja impossível, mas porque ainda não deu tempo de passar pelas experiências que amadurecem. Ser idoso, porém, tampouco garante sabedoria.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Os temores que você não confessa a ninguém e, talvez, nem sequer a sua própria alma, andam rondando por aí. Procure manter a presença de espírito, porque esses temores não hão de ser tomados como profecias. Nada disso.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

O que as pessoas querem provavelmente não é o que você pretende, mas nesta parte do caminho seria estratégico você não apresentar oposição, porque o tiro sairia pela culatra. Adote uma postura diplomática.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Enquanto você seguir pela linha do cumprimento de tudo que recaiu sobre suas costas, não surgirão contratempos importantes. Porém, para isso, você precisa resistir à tentação de começar a fazer improvisações.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

As palavras certas na hora certa, é assim que se desamarram os nós que prendem as pessoas a um estado de desentendimento que vai se tornando crônico. Agora, dizer as palavras certas não garante que as pessoas ouvirão.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

No meio das desagradáveis obrigações que você precisa cumprir há algo gracioso se desenvolvendo. Passe através de tudo que você precisa fazer por obrigação, evite se deter para se queixar, continue em frente. Há luz.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03