Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 12/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 12/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

A vida cotidiana é cheia de pequenas delícias que regozijam a alma, e que estão sempre ao alcance da mão. Procure desfrutar o quanto possível de tudo que é próximo, porque é aí que, agora, a magia da vida acontece.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Agora é bom você se atrever um pouco mais do que o habitual, em nome de testar sua capacidade e alcance. Faça isso com total desapego dos resultados, porque do jeito que anda o mundo, nada é garantido. Nada.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A vida é dinâmica e sempre cheia de surpresas, e sua alma gosta, porém, há dias em que a alma também precisa se sentir segura, confortável, sem que nenhuma surpresa venha a lhe tirar o sossego. Isso também vale.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

O dinamismo que toma conta de sua alma há de ser aproveitado ao máximo, porque como tudo o mais, também vai passar. Não existia antes e não há garantia de que existirá amanhã, portanto, aproveitar é a pedida. Em frente.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

De um jeito ou de outro, você comprovará que a vida continua graciosa e cheia de bênçãos. É que às vezes para fazer essa comprovação é preciso passar por épocas muito densas, nas quais parece estar tudo perdido.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Este é um daqueles momentos que parecem mágicos, porque sua alma não precisa ficar pensando demais nem tendo cuidado para dar tudo certo. Com alegria e leveza, as coisas vão acontecendo e tudo é feito sem esforço.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Há horas em que quanto mais se faz força para algo acontecer, menos chances há de isso dar resultados positivos. Há outras horas, no entanto, como agora, que com poucos gestos e movimentos acontecem coisas demais.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Não se sabe o porquê, mas tudo indica que a mente guarda mais a memória das impressões ruins do que das boas. Porém, isso não significa que haja carência de coisas boas. Quando acontecem, é bom as desfrutar com intensidade.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A boa vontade não há de ser ingênua, porque sempre há por aí pessoas dispostas a se aproveitar dos semelhantes e lhes aplicar algum golpe. A boa vontade é sagrada, mas precisa ser acompanhada com um olhar sábio.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Os sorrisos tentadores não hão de ser rejeitados sumariamente, como se fossem perigosos. As expressões de simpatia produzem bons sentimentos, desde que não haja péssimas intenções por trás dessas.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Quando as coisas complicam é desnecessário e contraproducente entrar em pânico. A complexidade do cenário é um chamado para sua alma racionalizar o que acontece e, a seguir, encontrar a solução que estiver ao alcance.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03