Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 10/09/2025

Nesta quarta (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 10/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Nem sempre é melhor acelerar para tomar a dianteira, às vezes o melhor a fazer é encontrar um lugar para sua alma passar despercebida e, enquanto isso, observar melhor o cenário até encontrar por onde iniciar a ação.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Perder o domínio sobre o que lhe interessa não é uma perspectiva positiva, mas sua alma há de aceitar que seria impossível estar no controle o tempo todo, já que nem todas as circunstâncias podem ser controladas.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Em dias como hoje as pessoas costumam se atrapalhar mais do que o habitual, e se isso for encarado com bom humor pode provocar risadas libertadoras. Porém, se o mau humor dominar, as trapalhadas tendem a ficar piores.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

O que ontem parecia uma ótima ideia, há de ser tratado com mais cuidado no dia de hoje, porque as coisas estão fora do eixo, e sua alma não precisa entrar nessa ciranda de trapalhadas, a não ser que tenha vontade.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

As ideações produzem entusiasmo, mas é necessário bastante discernimento para não confundir visões de um futuro realista com ilusões que não levam a nada, a não ser decepção. Discernimento fundamental, use bastante.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Essa ponta de suspeita que começa a se avolumar em sua alma há de ser tratada com cuidado, para não adquirir proporções que fiquem fora de controle, e você saia por aí desconfiando de tudo e de todos. Vai passar.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Como as pessoas andam bastante desvairadas, não seria nada surpreendente que aquilo que foi prometido ontem, no dia de hoje pareça ter desaparecido por trás de uma nuvem. Não se preocupe, isso vai passar também.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Que tudo pareça fora do lugar não há de ser encarado como um presságio negativo, porque essa é uma condição passageira, que sumirá sem deixar rastros na mesma medida em que você não tentar arrumar nada. É por aí.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As vontades que você sentir hoje precisam ser amadurecidas melhor, porque qualquer movimento precipitado traria mais problemas do que regozijo. Observe bem o terreno por onde anda, procure mais firmeza em tudo.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Nem sempre é propício ter boa disposição para arrumar o que seja necessário. Às vezes a alma não tem boa vontade, mas isso não há de ser considerado um defeito, porém, um sinal de que é melhor deter o movimento.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Promessas voam de um lugar a outro, mas são bastante inconsistentes, dá a impressão de que a intenção por trás dessas é ganhar tempo enquanto não se sabe direito o que fazer. Procure se manter no eixo.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03