Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 09/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 09/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Já que é para tomar alguma iniciativa, sua alma é a mais adequada para iniciar o movimento. A questão reside em que tipo de iniciativa tomar, que destino perseguir, e o que fazer depois da iniciativa ser tomada.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Um pouco mais de silêncio do que o habitual servirá para sua alma se sentir mais descansada. Diante de tudo que acontece, nem sempre é propício se lançar à luta precipitadamente, às vezes é melhor driblar e evitar.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A complexidade dos relacionamentos humanos não há de servir de desculpa para você tentar se distanciar das pessoas, porque sua alma nasceu bem preparada para navegar nessa complexidade, e complicar um pouco também.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Mesmo que sua alma ainda tenha dúvidas sobre o que seria melhor fazer, melhor deixar de lado os questionamentos interiores e se dedicar a colocar em prática um mínimo de suas intenções, e verificar os resultados.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Há dias em que a mente parece estar muito mais lúcida, e as questões que em outros momentos pareciam difíceis e insolúveis adquirem contornos definidos e as perspectivas produzem entusiasmo. O que muda? É um mistério.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Para ganhar dinheiro é necessário investir dinheiro, porque é assim que as coisas funcionam. O dinheiro é uma energia abstrata que depende de movimentação, e isso acontece na mesma medida dos investimentos.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Se você precisa entrar em contato com alguém para fazer pedidos e sua alma não se sente segura de ser bem recebida, procure aproveitar as horas de hoje para fazer esse movimento, porque a receptividade será melhor.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Muitas coisas estão fora do lugar e muitos erros são cometidos, porém, se você ficar contabilizando todas essas coisas perderá de vista tudo que está sendo feito de maneira certa, e os bons resultados. É isso.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Alegria é a prova dos nove de que há um ambiente saudável para você existir. A alegria pode ser efeito das circunstâncias, e isso é bom, porém, melhor ainda é a alegria que acontece mesmo o cenário sendo adverso.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Hoje é um daqueles dias em que se torna propício finalizar o que estiver ao seu alcance, para abrir espaço e aceitar novos movimentos que arquitetem um futuro maior e melhor. Tudo com alegria e leveza.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Aquilo que requerer negociação encontra no dia de hoje um ambiente favorável, tanto para você reconhecer que exigências acentuar, quanto também compreender que concessões será necessário fazer diante do que acontece.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03