Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 08/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (08), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 08/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Se os instrumentos que outrora serviam para você garantir os resultados pretendidos não produzem mais o mesmo efeito, chegou a hora de você se desapegar desses e começar a investigar novos e melhores instrumentos.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se todo mundo entrasse em algum tipo de entendimento, mesmo que temporário, os avanços seriam substanciais. Porém, às vezes dá a impressão de que o esporte predileto de nossa humanidade é o conflito. Ou não?

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Os sacrifícios que você fez no passado começam a dar frutos, mas cuide para não dormir sobre os louros, porque ainda há muito caminho pela frente. Em vez de se regozijar com os resultados, continue batalhando.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

É notável que as questões cruciais que produzem os conflitos nunca são postas sobre a mesa com sinceridade. Em seu defeito, se fala muito de coisas que parecem importantes, mas que não são o ponto decisivo.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Segurança e insegurança andam de mãos dadas nesta parte do caminho, o que agrega bastante estresse à sua alma. Não importa, porque pelo menos há avanços consistentes, mesmo que à duras penas. Continue em frente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

As melhores perspectivas dependem da qualidade das parcerias que você conseguir consolidar nesta parte do caminho, independentemente de que para isso, em alguns momentos, seja necessário administrar vários conflitos.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Seria algo fora de tom se você abrisse seu coração e confessasse a verdadeira natureza de suas intenções e ideações, porque ainda que fossem legítimas e nobres, as pessoas não conseguiriam administrar o impacto.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Os recursos humanos são preciosos, mas é interessante notar que as pessoas não se valorizam mutuamente, e que, ao contrário, se tratem como peças descartáveis. Assim caminha a humanidade em direção à decadência.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Você pode ter lindas ideias circulando pela alma, mas no fim das contas, você será apenas aquilo que se atrever a manifestar e a colocar em prática. As ideias são intangíveis e só se compartilham na prática.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Há horas em que a mente parece ficar tão lúcida que consegue resolver todas as equações da misteriosa vida, e há horas em que o embotamento toma conta e nada fica claro. Aproveite os momentos luminosos.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

É ótimo que sua alma se sinta mais segura e confortável diante dos desafios, mas também é necessário que essa medida de segurança não se transforme numa zona de conforto na qual você se acomode e deixe de atuar.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03