Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 05/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 05/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

As palavras não são meros sons articulados na garganta, as palavras carregam consigo o poder mágico de induzir pensamentos e fundamentar ideações. É hora de passar a limpo seu vocabulário. Pense nisso.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Manter tudo em estrita organização não é um objetivo que se conquiste um dia e no seguinte sua alma possa descansar tranquila. Para manter tudo organizado é preciso investir tempo e recursos todos os dias.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Assuma o protagonismo, você precisa ser o gatilho de todas as mudanças que deseja ver em sua vida. Provavelmente você precisará de coadjuvantes, mas a liderança e sua, e também a organização ordenada de tudo.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Seria impossível você abrir o jogo e construir seu destino sobre seus anseios mais profundos. O mundo, que são as pessoas, não entenderiam e se voltariam contra você. É preciso amadurecer para fazer tudo com tranquilidade.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Todas as pessoas que você precisa estão por aí, mas requerem articulação e é aí que sua alma entra. Enfrente todas as adversidades e contratempos, porque sobre essas condições a articulação se tornará possível.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

A organização e o método devem prevalecer para que seus planos não sejam, mais uma vez, poeira levada pelo vento. Tudo há de ser posto em planilhas para calcular custos e procedimentos. Tudo com muito método. É assim.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Abra a mente e acolha essas ideias loucas que de outra maneira não teriam cabimento, porque o futuro não é nada do que possa ser imaginado, já que a imaginação usa referências passadas, que são inúteis. Em frente.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Você construiu seu destino até aqui operando de acordo com seus impulsos e emoções absolutas, mas se desenha no horizonte do futuro uma mudança bastante substancial quanto aos métodos de aproximação à vida.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Amplie o repertório de seus relacionamentos, porque transitar pelos mesmos canais e ambientes por tempo demais vai fazer com que diminuam as chances de você encontrar parceiros e parceiras para seus projetos.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Os instrumentos servem para ampliar sua força e alcance, por isso são tão requisitados pela humanidade. Além dos instrumentos digitais você também precisa de alguns mecânicos e físicos. Escolha com sabedoria.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Essas ideias de novos empreendimentos podem parecer loucura no momento atual, mas precisam ser amadurecidas e planejadas devidamente, porque o que agora é loucura no dia de amanhã se tornará uma obra consumada.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03