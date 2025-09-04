Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 04/09/2025

Nesta quinta (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 04/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
As vontades alheias parecem mais fortes e predominantes que as suas, pelo menos temporariamente. Nada de errado com isso, mas é preciso saber medir com sabedoria todas as concessões que você fizer neste momento.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Um pouco mais de estresse do que o habitual não significa que tudo esteja dando errado. Procure manter seu mau humor com rédea curta, para que não se torne a nota dominante de tudo que acontecer hoje. Melhor não.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Os desejos se caracterizam pela urgência, enquanto as vontades são mais sábias e levam em conta os recursos e o tempo envolvidos para garantir o bom resultado. Saiba diferenciar vontades e desejos, isso é necessário.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Não devia ser assim, mas acaba sendo. As pessoas que deviam ser cooperativas e solidárias, brindando com apoio, são justamente as que parecem estar muito ocupadas na hora da necessidade, e isso provoca a ira da alma.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Cuide para que a assertividade de suas palavras não se volte contra você, porque as pessoas andam melindradas com tantos outros assuntos que se agarram a qualquer coisa para encontrar culpados para seus problemas. Drible isso.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
A alegria depende menos de tudo estar certo e nos lugares devidos do que de continuar em frente, dinamizando todos os assuntos, mesmo que pareçam dar errado. A alegria não há de depender das circunstâncias. Que venha de dentro.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Se ninguém toma a iniciativa, então sua alma terá de fazer isso, mesmo carcomida por um montão de dilemas. Alguém, afinal, tem de tomar a iniciativa, e enfrentar as consequências, mesmo que temporariamente desagradáveis.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Todas essas vontades que ficaram engarrafadas na sua vida interior, sem a menor chance de se expressarem de imediato, encontram uma válvula de escape hoje, mas uma que não oferece muito alívio, apenas ilusão desse.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Cair na real é necessário, porque a alma, quando viaja alegre e entusiasta nas ondas do futuro, não calcula o preço concreto de tudo que precisa ser feito para chegar lá. Esses cálculos, porém, precisam ser feitos.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Se ninguém se mexe, caberá a você dar umas boas cutucadas para que tudo saia desse marasmo em que se meteu. Essa atitude não será aplaudida nem muito menos bem-vinda, espere reações adversas. É, porém, necessário.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Apregoar suas ideias é uma boa ideia, porém, ideia melhor ainda será se você, além de discursar, puder exemplificar com sua atitude prática como é que tudo precisa ser feito. Assim as coisas vão desemperrar.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Lançar-se loucamente na direção do futuro pareceria uma atitude de sagrado atrevimento, porém, pode ser loucura apenas, sem nada sagrado envolvido, muito pelo contrário, seria um movimento profano. Use o discernimento.