Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 03/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (03), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 03/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Você tem em mãos todos os instrumentos necessários, mas aos colocar em funcionamento parecem ser os errados. Essa incongruência precisa ser tolerada, porque não é sua responsabilidade. É a loucura do mundo.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Fazer o que você pretende sairá caro, talvez não no sentido financeiro, mas no desgaste que produzirá nos relacionamentos, os obrigando a se adaptar a situações para as quais não estavam preparados. Atenção.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Estaria tudo certo se o mundo estivesse tudo certo também, mas está longe de ser assim. Portanto, você ainda vai ter de ampliar sua margem de tolerância em relação a um montão de perrengues inúteis, mas reais.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Nem falando com absoluta clareza e assertividade há garantia de sua alma ser bem compreendida, ao contrário, é mais provável que as pessoas interpretem tudo errado e, assim, você crie novas contrariedades sem querer.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Sua segurança e conforto requerem decisões difíceis, mas necessárias. Enfrente as adversidades e os contratempos que as pessoas apresentam com dignidade, ciente de que fazer o necessário é também fazer o certo.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Enfrente esse oceano de contratempos sem piscar nem muito menos achar que anda pelo caminho errado. Do jeito que as coisas andam no mundo, quanto mais estamos no caminho correto, mais tudo parece dar errado.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Dúvidas e dilemas concorrem a este momento como se tivessem conspirado para surgirem todas ao mesmo tempo. Procure tomar distância e não se obrigar a tomar nenhuma decisão enquanto a alma estiver assim, atormentada.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

É claro que as pessoas poderiam ajudar, é evidente que muitas delas têm boa vontade, mas você há de considerar o estado atual do mundo que, de ponta-cabeça, atrapalha os bons movimentos e as boas intenções também.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Ainda que as pessoas discordem frontalmente do que você pretende fazer, mesmo assim sua alma seguirá em frente, mas quem vai se responsabilizar pelos eventuais prejuízos e conflitos? Isso fica em aberto.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Se tudo pudesse ser realizado com a força do pensamento seria uma maravilha, mas por enquanto, se esse poder fosse concedido a nossa humanidade, os resultados seriam horríveis. Que pensamentos nós pensamos?

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Os temores podem ser infundados ou verdadeiros, você só saberá a diferença quando se atrever a colocar as coisas em marcha e, assim, perceber o que pode ou não ser feito. Os temores não são boas orientações. Evite.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03