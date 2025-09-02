Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 02/09/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 02/09 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Se tudo pudesse acontecer na velocidade do pensamento seria uma maravilha, só que não. Os pensamentos humanos são todos atrapalhados e parecem um tropel de cavalos desbocados. Ainda é melhor que seja tudo lento.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se nada é como você tinha intenção que fosse, em vez de começar uma longa litania de queixas e choros, procure se erguer rapidamente sobre as cinzas do que um dia foi saudade e continuar em frente com o jogo da vida.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

As promessas precisam começar a se converter em obras consumadas, porque senão a alma voltará a se sentir frustrada, por ter tantas ideias, mas nada demais nem de menos acontecer. Passe as ideias à prática com alegria.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Seguro não é absolutamente nada, tenha certeza disso. Porém, a alma não consegue transitar por entre o céu e a terra sem certa medida de segurança, por isso, vai se agarrando ao que por ventura parecer assim, seguro.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Mexer em certas coisas vai produzir respostas bastante atravessadas, porém, é preciso agir de acordo com a necessidade, e não se orientando pelo desejo de que tudo continue em paz. A paz só virá depois.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Mesmo que você pretenda manter seu jogo escondido, algo as pessoas vão perceber e é até melhor que aconteça assim, porque seu jogo precisa da colaboração delas para se realizar. Abrir um pouco o jogo é necessário.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Esperar que as pessoas se entendam espontaneamente é pedir demais da vida, é preciso intervir e aceitar que a cada intervenção que você fizer, aparentemente o conflito recrudescerá. Porém, depois haverá entendimento.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Poderia ser tudo mais fácil? Poderia! Nossa humanidade, porém, ainda enfia os pés pelas mãos e se atrapalha toda, pretendendo ir além do seu alcance atual. Procure agir dentro do que seja pertinente e possível.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Sua mente se projeta firme, forte e alegre a um futuro maravilhoso, mas enquanto isso acontecem coisas que são produto de um passado que ainda não foi devidamente resolvido, e que precisam de sua atenção.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Tome seu tempo, siga seu ritmo, evite ceder às pressões da ansiedade, que encarnam na forma das pessoas que ficam reclamando ao seu redor. Nada precisa ser feito com pressa, mas com sabedoria e muita economia.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Poucas são as pessoas que expressam orientações sábias e consistentes. Porém, todas as pessoas se dedicam a isso, como se pudessem orientar outrem melhor do que elas orientam a si mesmas. Preste atenção nisso.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03