Horóscopo de hoje para Libra: veja a previsão completa do dia 24/09/2025

Nesta quarta (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Confira a previsão completa para o signo de Libra em 24/09/2025 e para todos os outros signos atualizada.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

É tentador usar atalhos para garantir suas pretensões, porém, as facilidades que esses prometeriam se mostrariam complicadas, uma vez que você caísse na tentação de as aproveitar. É hora de usar o discernimento, ele mesmo.

Como saber o ascendente do signo

Grande parte das pessoas, ainda que não seja ligada aos temas da astrologia, sabe seu signo solar. Ele é mais fácil de descobrir, pois é determinado pela data de nascimento. Isso ocorre pois o signo solar muda a cada 28 dias, sendo praticamente um mês para cada signo. Já o signo ascendente muda a cada duas horas. Por isso, para descobrir o ascendente é necessário saber a hora exata do nascimento. A partir disso, é possível fazer um cálculo para descobrir qual é o seu ascendente. É claro que nada substitui uma consulta completa com um astrólogo, que fará uma leitura mais precisa sobre o mapa astral completo.

Passo a passo para calcular o signo ascendente

O ascendente muda a cada duas horas a partir do nascer do Sol. Zero Hora preparou um conteúdo completo, que ensina como calcular o signo ascendente.

Entenda a polaridade dos signos

Na Astrologia, o círculo do Zodíaco é composto pelos 12 signos que se dividem em dois grupos, denominados como polaridades.

Esses grupos indicarão alguns comportamentos e o tipo de energia que os signos pertencentes a eles podem apresentar.

Esses grupos são dois polos opostos, mas que se complementam. Sob a ótica oriental, a polaridade se apresenta como Yin e Yang que, em conjunto, formam um equilíbrio universal.

Os dois lados possuem diversas denominações, podendo ser chamados de polaridade feminina ou masculina, ativa ou passiva, negativa ou positiva e Yin ou Yang.

Para descobrir a qual polaridade um signo pertence, é simples: a começar pelo primeiro do Zodíaco, Áries, eles se intercalam. Isso significa que, sendo Áries um signo de polaridade masculina (ou positiva, ativa e Yang), o próximo, que é Touro, será de polaridade feminina (ou negativa, passiva e Ying) e o terceiro será novamente masculino. Assim, eles serão divididos em:

Signos de polaridade masculina são: Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário.

Signos de polaridade feminina são: Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes.

Comportamento de cada polaridade

Pessoas que possuem o Sol ou tem em seu mapa astral signos de polaridade masculina, geralmente carregam características de maior expansividade.