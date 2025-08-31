Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 31/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (31), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 31/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Aquilo que parece fora do alcance é uma situação temporária, porque logo os ventos mudam de orientação e sua alma verá o mesmo cenário com olhos diferentes, e tudo ficará claro, fazendo sentido. Esperar é uma boa pedida.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Alguns riscos será necessário assumir, mas não ao ponto de sua alma ficar angustiada com a perspectiva de se enrolar em questões tão complicadas, que depois não possa retroceder nem tampouco controlar o que acontece.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

É bom que você ande estendendo o alcance de sua influência social, fazendo contatos e se aproximando às pessoas que supostamente poderiam ajudar com seus projetos. Faça isso, contudo, sem apego aos resultados.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

São muitas pequenas coisas e pontas soltas que se manifestam ao mesmo tempo, deixando a alma um tanto atordoada. Porém, isso é algo temporário com que você não precisa se preocupar nem tirar conclusões apressadas.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Há certas questões que você precisa assegurar, porque sua alma precisa de chão firme para continuar em frente. Porém, não é hora de abrir o jogo completamente, ao contrário, mantenha em segredo seus planos.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

A conclusão do que está em andamento é um requisito importante para você não se embolar no meio do campo e perder tempo com ansiedades inúteis. Tente soltar as amarras que prendem você a um passado que não foi nada bom.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

É claro que você se sentiria melhor se pudesse ter certeza absoluta sobre o que fazer a seguir, mas apesar do incômodo da incerteza, você precisa aceitar que esse estado de coisas lhe brinda com margem para mudar de rumo.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Faça suas escolhas e se responsabilize por elas, nunca argumentando de que não teria tido outra opção a não ser a que você escolheu, porque sempre haverá outras possibilidades disponíveis. Sempre.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Seria um sonho se as coisas acontecessem sem ter de nos esforçar tanto, porém, esse sonho logo se transformaria no pesadelo de nos transformarmos em organismos inertes, sem nenhum tipo de liberdade de escolher.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

De vez em quando dá uma tonteira na alma, uma espécie de embotamento que não se pode explicar, porque nada demais nem de menos acontece. Esse é um momento para você aproveitar e descansar sem preocupações.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Nem sempre as pessoas que não lhe caem bem logo de entrada seguem por um caminho negativo de relacionamento. Em muitos casos a antipatia inicial vai se transformando num laço de cooperação raro de acontecer.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03