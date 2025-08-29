Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 29/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 29/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Seria impossível decolar sem antes fazer uma boa manutenção do veículo que sua alma utiliza neste momento. Veículo não significa algo físico necessariamente, é também o intelecto, as emoções e toda a sensibilidade.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Apesar de sua desconfiança, nesta parte do caminho é melhor assumir alguns riscos, porque de outra forma nada de novo nem de interessante aconteceria. É possível se arriscar sem no entanto perder o controle.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Se você continuar fazendo o que anda fazendo sem se apegar demais aos resultados, mas agindo em nome da necessidade mesmo, provavelmente conseguirá atuar com mais leveza e alegria e os resultados serão mágicos. Em frente.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Depois de levar um susto por tudo que se apresenta para você administrar, respire fundo e tenha em mente que você já passou por situações assim e que demonstrou habilidade para dar conta do recado. Sem problemas.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

O avanço pode lhe parecer pequeno, mas é de passo em passo que se trilha um grande caminho, e com certeza sua alma sabe avaliar que é muito o que está em jogo agora. Portanto, siga em frente com alegria e leveza.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Conclua o que estiver em andamento antes de se engajar em novos assuntos, porque assim você conseguirá ter muito mais domínio sobre todos os procedimentos. Evite se embolar no meio do campo com tudo ao mesmo tempo.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

De uma forma ou de outra, intencionalmente ou por acidente, você vai ter de colocar seu jogo sobre a mesa, porque apesar de não ter certeza absoluta se os seus planos estão certos, isso se provará sobre a marcha.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Certa margem de domínio você sempre terá, talvez não toda a que gostaria, mas se você se deter a se queixar sobre o que lhe falta não lhe sobrarão olhos para apreciar tudo que você conquista. É tudo uma escolha.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A sorte é, em parte, o que acontece por obra e graça dos mistérios da vida, mas a outra parte é mais divertida ainda, porque é a que depende das boas ou más escolhas que fizermos. Aí reside toda a grande obra.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Talvez você não aprecie o que acontece nesta parte do caminho, porque sua margem de manobra fica estreita e sua alma está à mercê das circunstâncias, com pouco domínio sobre essas. Confie, está tudo certo.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Há propostas interessantes sendo colocadas sobre a mesa, mas todas envolvem pessoas com que sua alma não encontra total sintonia. Não importa, a sintonia acontecerá sobre a marcha dos acontecimentos. Preserve a confiança.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03