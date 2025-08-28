Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 28/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 28/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O que você colocar em marcha hoje adquirirá impulso e dinâmica que não poderá ser detida no futuro. Portanto, pense bem no que seria melhor aplicar esse benefício que está ao seu dispor no dia de hoje. Pense bem.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se tudo estivesse certo não haveria desafios que estimulassem sua alma a encarar novos desafios, e sem esse movimento você se converteria numa massa inerte, sem motivação alguma. Há males que vêm por bem, é assim.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Nesta parte do caminho há de ser você a pessoa que sirva de referência para todo mundo se congregar em torno de um objetivo em comum. Tenha em mente que esse movimento entusiasma, porém, não é de fácil realização.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Evite pretender que tudo seja racional e compreensível, é melhor você aumentar a margem de tolerância quanto aos assuntos que fogem à sua compreensão e ameaçam com descontrole. Você verá que, mesmo sem controle, está tudo bem.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

O bom entendimento entre as pessoas é fundamental, porque ainda que houver diferenças de opinião, isso garantiria que você pudesse acomodar suas pretensões da melhor maneira possível. Tenha isso em mente. É o que importa.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Esses movimentos arriscados que você andou protelando adquirem no dia de hoje um impulso positivo, e se mostram mais fáceis do que em qualquer outro momento. Aproveitar ou não, isso é algo que fica com você.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Mesmo com todos os perrengues que você precisa administrar, ainda assim você verá avanços significativos, e não haverá muita margem para queixas. Porém, o cansaço é evidente, e você precisa fazer algo a respeito.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

O cenário complexo não há de estressar você, porque mesmo que você não saiba atuar sem o domínio completo da situação, sobre a marcha perceberá que não ter o domínio não seria o inferno imaginado. Está tudo certo.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

O combinado que você anda fazendo com as pessoas precisa ser revisto uma e outra vez, porque quando estiver tudo assinado e comprometido, você não terá essa chance. É agora que tudo precisa ficar claro.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Todas essas preocupações que você andava tendo como certas se mostram mais distantes de acontecer nesta parte do caminho. Talvez isso sirva de referência para, no futuro, você não se preocupar sem necessidade.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Este é o melhor momento possível para você se dedicar a certas negociações que, de outra maneira, seriam mais difíceis e você tomaria a atitude de se distanciar delas. Adquira confiança e siga em frente. É agora.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03