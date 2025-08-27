Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 27/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 27/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Lidar com certas pessoas pode ser arriscado e estressante, porém, como isso não pode ser evitado, melhor você fazer das tripas coração e seguir em frente com seus intuitos, se preparando para os conflitos que surgirem.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Ainda que você ande com cuidado e tentando manter tudo sob domínio, sua alma reconhece que seria impossível controlar todas as variáveis envolvidas nesta parte do caminho. Isso não é algo negativo em si mesmo.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Seus convencimentos iluminam o caminho, mas precisam ser monitorados para que sua alma não caia na armadilha de pensar que já entendeu tudo, porque ainda é mais o que você desconhece do que o que você sabe.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Você continue em frente com seus planos, mas entenda que o cenário do mundo anda tão de ponta-cabeça que, às vezes, a lógica de seus planos não vai dar bons resultados, apesar de serem os melhores possíveis.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Para conduzir as coisas ao destino desejável, você precisará ser mais firme do que o habitual ao lidar com as exigências que as pessoas fazem, não para deixar de as atender, mas para que não sejam em detrimento seu.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Preocupar-se com a saúde pareceria ser um movimento sensato, porém, há de ser dosado com sabedoria, porque a tendência de achar pêlo em ovo está presente. A saúde não precisa de preocupação, apenas de cuidado.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Seguindo pelo caminho da retidão, você não precisa se preocupar com nada, mesmo que momentaneamente pareça que tudo se volta contra você. As concessões que anda fazendo trarão bons resultados, você comprovará.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Está tudo muito mais certo do que parece, porque sua alma anda se enganando a respeito do que acontece, prestando atenção a alguns medos antigos, que se atualizaram, mas que não vão necessariamente acontecer.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Estando tudo bastante certo, você precisa tomar cuidado com a maneira que comunica suas pretensões e ideias, porque às vezes sua alma é incisiva demais e isso parece ofensivo e agressivo para as pessoas.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Ainda que você faça tudo direito, o mundo continua todo errado e isso afeta seus planos e movimentos. É só levar isso em conta para dosar melhor a força com que você faz as coisas acontecerem. Tudo em sua medida.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Essas pessoas difíceis com que você precisa tratar não são intratáveis, mas precisam ser administradas com o cuidado de você não fazer concessões demais, em busca de reconhecimento e valor. Cada coisa em seu lugar.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03