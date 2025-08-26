Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 26/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 26/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Se tudo vai dar certo ou errado é algo que não deveria pesar demais em suas decisões do momento. O que precisa ser valorizado é o ímpeto de se lançar a novas aventuras e ampliar sua percepção de tudo que acontece.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Que você não tenha tudo sob controle como gostaria não é algo que deva preocupar sua alma, porque o cenário é complexo o suficiente para absolutamente ninguém poder afirmar que está no controle. Só os sábios prevalecem.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A melhor atitude diante do que acontece é você não partir do princípio de que entendeu tudo, porque essa é a armadilha que faz você desperceber certos aspectos que não se encaixam em seus convencimentos. Atenção.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Se tudo pudesse estar sob controle não haveria angústia nenhuma, mas essa anda por aí, à espreita do momento em que sua alma percebe que, apesar de fazer tudo que está ao alcance, ainda assim as pontas soltas continuam.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

As disputas de poder socavam a liderança que você poderia exercer neste momento, mas como não podem ser ignoradas, você precisará encontrar uma maneira de as aproveitar ao seu favor, manobrando com razão e eficiência.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Há coisas que não podem ser explicadas nem muito menos compartilhadas, porque as pessoas não as entenderiam e olhariam você com desconfiança. Porém, essas experiências transmitem informações preciosas.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

O mais importante para o momento é que sua alma preserve a serenidade, já que diante das concessões que se vê obrigada a fazer, dá uma certa vertigem quanto ao futuro. Porém, você segue pelo caminho da retidão.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Continue fazendo tudo que está ao seu alcance, sem prestar atenção demais nesses medos que sugerem que vai dar tudo errado, ou que você está numa situação arriscada demais para administrar. Está tudo muito certo.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Os ingredientes do destino estão todos em seus devidos lugares e ao seu dispor, agora você precisará tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, para fazer acontecer suas pretensões. Seguir em frente é a questão.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

É desnecessário você se complicar demais para que suas pretensões sejam realizadas, melhor seria que você utilizasse os recursos que já se encontram disponíveis, em vez de sair em busca de novos. É por aí.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Concessões você terá de fazer, com certeza, mas não se trata de aceitar quaisquer condições, especialmente se essas diminuírem sua autoridade ou os benefícios que você recebe. Tudo precisa ser feito com equilíbrio.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03