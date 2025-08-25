Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 25/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 25/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Estar com o controle na mão dá certa medida de segurança, porém, essa medida há de ser monitorada com sabedoria, porque senão sua alma vai relaxar demais e aí algumas pessoas mal-intencionadas se aproveitarão disso.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Invoque a presença de espírito para aguentar o tranco desses dias, já que, apesar de você fazer manobras eficientes e garantir certa medida de controle, muitas coisas estão fora de seu alcance. Conviva com isso.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

É importante ter razões vigorosas e conceitos claros, porém, mais importante ainda é você manter a mente aberta e ampla para perceber o quanto as coisas andam mudando com rapidez, e se adaptar a essas mudanças.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

As relações que você anda cultivando darão bons resultados, mas isso não quer dizer que todas essas pessoas passarão a fazer parte de sua vida, porque algumas delas não são do tipo que sua alma aprecia. Não importa.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Tenha em mente que, apesar de você estar fazendo o certo, algumas pessoas não conseguem enxergar nada além do que elas pretendem, e parece que os planos delas não seriam os melhores possíveis. Mantenha firme a mão no leme.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Os pressentimentos não podem ser comprovados de imediato, mas transmitem uma segurança que agrada à alma e que serve para poder relaxar um pouco das tensões das semanas anteriores. Cultive com carinho os pressentimentos.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Todas as concessões que você anda fazendo não significam que os resultados serão desfavoráveis, porém, é importante você não insistir demais em controlar qualquer coisa que o valha. Siga pelo caminho com serenidade.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

As memórias traumáticas de outros tempos se atualizam, mas não quer dizer que você deva desconfiar que vai acontecer tudo de novo. Os medos enganam, porque parecem fresquinhos, mas são memórias antigas apenas.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A parte mais difícil, que é convencer as pessoas a seguirem seus passos, já foi superada, porém, a partir de agora começa outra dificuldade, a manutenção das pessoas para que elas não se distraiam. Em frente.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Para ganhar dinheiro, é preciso investir dinheiro, não há como evitar esse movimento. A não ser que você queira depender da caprichosa sorte, não há como ser diferente, invista dinheiro para ganhar dinheiro.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Andam acontecendo coisas demais para você entender direito sua posição e qual seria a melhor atitude diante desse cenário. Procure manter a lucidez para não tomar decisões precipitadas nem fazer concessões.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03