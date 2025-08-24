Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 24/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

OS métodos que davam certo outrora não se aplicam da mesma forma à situação atual, e isso dá margem para sua alma voltar a criar condições diferentes e sofisticadas. Dá um pouco de trabalho, mas os resultados compensam.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Passe em revista os desejos que você tem intenção de satisfazer o mais imediatamente possível, porque é provável que você perceba que não teriam real cabimento no momento atual, que seriam uma forçada de barra impertinente.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Mudar de rumo novamente pode ser uma atitude normal para você, mas também precisa ser verificada a reação das pessoas próximas em relação a isso, porque muito provavelmente deixa elas um tanto desnorteadas.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Não seria surpreendente que de alguma maneira você boicotasse os planos que deseja realizar, porque na alma há labirintos que nem sempre a gente controla, e que se apresentam como atos falhos e estranhas atitudes.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Tudo que parecia seguro e confirmado vai precisar ser passado a limpo novamente, porque este é um momento muito instável, que pode jogar por terra tudo que até aqui foi feito. Ainda assim, você tem espaço para manobrar.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Esse estado imprevisível do mundo atual parece negativo, mas de alguma forma brindará a você com uma margem mais ampla para sua alma se esbaldar em criatividade. Procure encarar tudo com o maior bom humor possível.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Se tudo pudesse ser controlado minuciosamente, não haveria mais surpresas e a vida, com certeza, se tornaria um tédio. Por mais que a imprevisibilidade lhe dê nos nervos, ainda assim sua alma há de lhe dar a bem-vinda.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Ao fazer planos em conjunto com certas pessoas, procure abrir espaço para o imprevisível, porque ainda que você receba promessas de fidelidade eterna, é provável que essas pessoas não consigam entregar o que prometem.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Ainda que tudo esteja aparentemente certo e nos lugares perfeitos, mesmo assim valerá a pena você passar em revista tudo mais uma vez, porque agora é melhor pecar por excesso de zelo do que por negligência.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Ainda que você não tenha dúvida alguma de estar com a razão do seu lado, em silêncio valeria a pena você revisar seus convencimentos, para não correr o risco de se apegar a conceitos que já não servem mais. Isso não.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Todos nós temos nossos planos, mas a vida geralmente tem planos diferentes daqueles que fazemos, e para conduzir nossos passos nessa direção provoca contratempos e adversidades, que parecem castigos, mas são bênçãos.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03