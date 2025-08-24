Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 24/08/2025

Neste domingo (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
OS métodos que davam certo outrora não se aplicam da mesma forma à situação atual, e isso dá margem para sua alma voltar a criar condições diferentes e sofisticadas. Dá um pouco de trabalho, mas os resultados compensam.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Passe em revista os desejos que você tem intenção de satisfazer o mais imediatamente possível, porque é provável que você perceba que não teriam real cabimento no momento atual, que seriam uma forçada de barra impertinente.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Mudar de rumo novamente pode ser uma atitude normal para você, mas também precisa ser verificada a reação das pessoas próximas em relação a isso, porque muito provavelmente deixa elas um tanto desnorteadas.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Não seria surpreendente que de alguma maneira você boicotasse os planos que deseja realizar, porque na alma há labirintos que nem sempre a gente controla, e que se apresentam como atos falhos e estranhas atitudes.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Tudo que parecia seguro e confirmado vai precisar ser passado a limpo novamente, porque este é um momento muito instável, que pode jogar por terra tudo que até aqui foi feito. Ainda assim, você tem espaço para manobrar.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Esse estado imprevisível do mundo atual parece negativo, mas de alguma forma brindará a você com uma margem mais ampla para sua alma se esbaldar em criatividade. Procure encarar tudo com o maior bom humor possível.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Se tudo pudesse ser controlado minuciosamente, não haveria mais surpresas e a vida, com certeza, se tornaria um tédio. Por mais que a imprevisibilidade lhe dê nos nervos, ainda assim sua alma há de lhe dar a bem-vinda.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Ao fazer planos em conjunto com certas pessoas, procure abrir espaço para o imprevisível, porque ainda que você receba promessas de fidelidade eterna, é provável que essas pessoas não consigam entregar o que prometem.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Ainda que tudo esteja aparentemente certo e nos lugares perfeitos, mesmo assim valerá a pena você passar em revista tudo mais uma vez, porque agora é melhor pecar por excesso de zelo do que por negligência.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Ainda que você não tenha dúvida alguma de estar com a razão do seu lado, em silêncio valeria a pena você revisar seus convencimentos, para não correr o risco de se apegar a conceitos que já não servem mais. Isso não.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Todos nós temos nossos planos, mas a vida geralmente tem planos diferentes daqueles que fazemos, e para conduzir nossos passos nessa direção provoca contratempos e adversidades, que parecem castigos, mas são bênçãos.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Os desentendimentos não são necessariamente afrontas pessoais, você precisa ter em mente que nesse cenário de um mundo de ponta-cabeça, as pessoas andam mais desorientadas que o normal. E você é uma dessas pessoas.