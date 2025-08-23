Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 23/08/2025

Neste sábado (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Os instrumentos e estratégias que você tem usado sempre para obter certos resultados, na época atual não brindam com o mesmo, portanto, chegou a hora de inovar e de testar novas habilidades disponíveis.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Em muitos casos, as contrariedades que nos afetam o humor de forma negativa, com o tempo se mostram como o melhor que poderia ter acontecido, nos salvando de trapalhadas infames. Tenha isso em mente neste momento.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Deixar de lado o que está em andamento e sair em busca de novidades pareceria algo interessante, porém, nesta parte do caminho seria sábio de sua parte persistir no caminho traçado, antes de mudar tudo de novo.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Gostaríamos de ter tudo sob nosso controle, mas sabemos que, apesar do desejo, há uma realidade maior na qual estamos inseridos, e que essa, por estar fora do alcance de nossa compreensão, age de formas estranhas.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
As surpresas e imprevistos que acontecerem não hão de apequenar sua alma, por não ter controle sobre os fatos. Ao contrário, você precisa pegar impulso em todas essas condições e conduzir tudo de acordo com sua vontade.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
É bom você se preparar para mudanças súbitas de rumo, pois assim aproveitará ao máximo as condições atuais, que para a maioria das pessoas parecerão negativas, mas que sua alma poderá aproveitar para consolidar seus planos.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Depender da sorte é temerário, mas há momentos em que não há outra saída e se torna legítimo tomar uma atitude arriscada dessas. Você saberá até que ponto entrega seu destino nas mãos da caprichosa sorte. Você saberá.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Como as pessoas são voláteis e você anda dependendo do que elas fizerem ou deixarem de fazer, o cenário anda bastante atrapalhado. Porém, se você não se preocupar excessivamente com isso, verá que tudo dará certo.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
O cenário anda muito instável e isso você perceberá através das trapalhadas que as pessoas próximas e distantes cometem, afetando o bom andamento de seus planos. Não se importe com isso, porque vai passar. Em frente.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Os convencimentos são importantes, porque norteiam os passos e servem de fundamento para tudo que você constrói na vida. Porém, os convencimentos precisam ser passados em revista de tempos em tempos também.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Aquilo que era apenas uma suspeita se transforma numa realidade evidente diante de seus sentidos. Agora sua alma terá de decidir o que vai fazer com essas informações que modificam substancialmente os planos traçados.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
As trapalhadas que acontecem devem ser encaradas com bom humor, porque se por essas coisas do mau humor se tornarem objeto de discussão, então tudo vai ficar fora de controle e ninguém vai ganhar nada com isso.