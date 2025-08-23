Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 23/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Os instrumentos e estratégias que você tem usado sempre para obter certos resultados, na época atual não brindam com o mesmo, portanto, chegou a hora de inovar e de testar novas habilidades disponíveis.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Em muitos casos, as contrariedades que nos afetam o humor de forma negativa, com o tempo se mostram como o melhor que poderia ter acontecido, nos salvando de trapalhadas infames. Tenha isso em mente neste momento.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Deixar de lado o que está em andamento e sair em busca de novidades pareceria algo interessante, porém, nesta parte do caminho seria sábio de sua parte persistir no caminho traçado, antes de mudar tudo de novo.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Gostaríamos de ter tudo sob nosso controle, mas sabemos que, apesar do desejo, há uma realidade maior na qual estamos inseridos, e que essa, por estar fora do alcance de nossa compreensão, age de formas estranhas.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

As surpresas e imprevistos que acontecerem não hão de apequenar sua alma, por não ter controle sobre os fatos. Ao contrário, você precisa pegar impulso em todas essas condições e conduzir tudo de acordo com sua vontade.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

É bom você se preparar para mudanças súbitas de rumo, pois assim aproveitará ao máximo as condições atuais, que para a maioria das pessoas parecerão negativas, mas que sua alma poderá aproveitar para consolidar seus planos.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Depender da sorte é temerário, mas há momentos em que não há outra saída e se torna legítimo tomar uma atitude arriscada dessas. Você saberá até que ponto entrega seu destino nas mãos da caprichosa sorte. Você saberá.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Como as pessoas são voláteis e você anda dependendo do que elas fizerem ou deixarem de fazer, o cenário anda bastante atrapalhado. Porém, se você não se preocupar excessivamente com isso, verá que tudo dará certo.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

O cenário anda muito instável e isso você perceberá através das trapalhadas que as pessoas próximas e distantes cometem, afetando o bom andamento de seus planos. Não se importe com isso, porque vai passar. Em frente.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Os convencimentos são importantes, porque norteiam os passos e servem de fundamento para tudo que você constrói na vida. Porém, os convencimentos precisam ser passados em revista de tempos em tempos também.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Aquilo que era apenas uma suspeita se transforma numa realidade evidente diante de seus sentidos. Agora sua alma terá de decidir o que vai fazer com essas informações que modificam substancialmente os planos traçados.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03