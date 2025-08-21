Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 21/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 21/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O alcance de sua força está na proporção dos instrumentos que você utilizar, que não são exclusivamente físicos, os pensamentos e os sentimentos também hão de ser tratados como instrumentos que ampliam seu alcance.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Boas memórias são fundamentos importantes da construção do destino, porém, a alma humana não tem boas memórias somente, há também as traumáticas e todas aquelas que estruturam as neuroses. As memórias são enganosas.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

As conclusões são importantes, porque assim sua alma pode ingressar no futuro com mais leveza. Nem tudo está de acordo ao esperado, mas a vida é assim mesmo, nos brinda com chances muito diferentes das que imaginamos.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

As boas perspectivas materiais com que você sonha podem até parecer inalcançáveis, e por isso tratadas como fantasias, porém, é muito difícil saber, em tempo presente, o que é uma fantasia e o que é um sonho.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Se você não toma as atitudes e iniciativas pertinentes, seu brilho continuará ofuscado pelos acontecimentos transtornados do mundo. Está tudo mais difícil do que deveria ser, mas isso não é uma condenação ao fracasso.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Que as coisas não aconteçam como você espera não é necessariamente uma contrariedade diante da qual você deva desmontar. Às vezes a vida tem planos melhores que precisam de espaço para se manifestar.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Se as boas pessoas fossem fáceis de encontrar, então todo mundo estaria arrumado. As boas pessoas são difíceis de encontrar porque estão ocupadas, e além disso nos dias de hoje também estão transtornadas pelo mundo.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

As ambições são positivas e devem ser respeitadas, mas também mantidas sob controle, para que não se tornem maiores do que sua capacidade de as realizar e, por isso, tragam frustração em vez de sucesso.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As ideias que circulam pela sua mente são tão convincentes e brilhantes, que é muito difícil você saber se são certas ou simples fantasias. É tentando colocar em prática essas ideias que você saberá a diferença.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Se todas as vezes que sua alma sentiu que algo errado estava para acontecer tivesse se realizado, então o apocalipse já teria acontecido há muito tempo. Porém, cá estamos nós dando continuidade a tudo.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

A coreografia social tem suas chatices, porém, também serve para sua alma se aproximar daquelas pessoas que causam admiração, e que podem ser úteis para você realizar seus planos futuros. Está tudo na coreografia.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03