Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 20/08/2025

Nesta quarta (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 20/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Sentir-se na crista da onda não é suficiente, você há de agir de acordo, mas sem pisar na bola da vaidade, que sempre estende armadilhas com cara de chances de vitória. A experiência humana de ser é muito complexa.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Para sua alma se sentir segura não é necessário você retornar a um passado que supostamente teria sido melhor, porque as melhorias estão no tempo futuro, e é nessa direção que você precisa seguir. Nada além, nada aquém.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Se tudo acontecesse de acordo ao que imaginamos, perderíamos a chance de continuar nos surpreendendo com os métodos misteriosos e sábios do funcionamento da vida. Isso é o pior que pode acontecer a um ser humano.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Sonhos e fantasias parecem iguais, mas se diferenciam nos resultados, porque enquanto os sonhos se transformam em realizações, as fantasias sempre degringolam em decepção e frustração. Nada disso você quer.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Seu brilho continuará ofuscado enquanto você continuar fazendo suspense sobre as iniciativas que tomará. Esse não é um cenário negativo, mas o suspense há de ser administrado com sabedoria, não pode durar demais.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Você pensa que, com os recursos certos, todos os problemas desapareceriam e você faria decolar seus projetos. Acontece apenas que a vida tem planos muito diferentes dos que você imagina. Há males que vêm por bem.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

As pessoas certas existem, mas andam tão transtornadas com o cenário do mundo que não se encontram tão disponíveis quanto em outras épocas. Isso não significa que esteja tudo perdido, apenas que é difícil encontrar.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

O que importa se seus sonhos parecem elevados demais para serem realizados? O que importa que as pessoas aconselhem você a pôr os pés no chão e ser realista? O que importa é que sua alma continue acreditando.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

É de fundamental importância que você feche seus ouvidos a esse monte de gente maluca que anda espalhando fofocas por aí, como se soubesse mais da vida alheia do que as próprias pessoas alvo das fofocas. Selecione.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Essa sensação de que a qualquer momento pode acontecer um desastre já se provou falha na maior parte das vezes e, por isso, seria sábio de sua parte começar a lhe impor limites precisos e severos. Ou desesperar.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Essas pessoas magníficas que circulam por aí e que você gostaria de aproximar são justamente as referências que você precisa para dar um impulso positivo à construção do seu destino. Entre na coreografia social.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03