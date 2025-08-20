Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 20/08/2025

Nesta quarta (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 20/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Sentir-se na crista da onda não é suficiente, você há de agir de acordo, mas sem pisar na bola da vaidade, que sempre estende armadilhas com cara de chances de vitória. A experiência humana de ser é muito complexa.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Para sua alma se sentir segura não é necessário você retornar a um passado que supostamente teria sido melhor, porque as melhorias estão no tempo futuro, e é nessa direção que você precisa seguir. Nada além, nada aquém.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Se tudo acontecesse de acordo ao que imaginamos, perderíamos a chance de continuar nos surpreendendo com os métodos misteriosos e sábios do funcionamento da vida. Isso é o pior que pode acontecer a um ser humano.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Sonhos e fantasias parecem iguais, mas se diferenciam nos resultados, porque enquanto os sonhos se transformam em realizações, as fantasias sempre degringolam em decepção e frustração. Nada disso você quer.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Seu brilho continuará ofuscado enquanto você continuar fazendo suspense sobre as iniciativas que tomará. Esse não é um cenário negativo, mas o suspense há de ser administrado com sabedoria, não pode durar demais.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Você pensa que, com os recursos certos, todos os problemas desapareceriam e você faria decolar seus projetos. Acontece apenas que a vida tem planos muito diferentes dos que você imagina. Há males que vêm por bem.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
As pessoas certas existem, mas andam tão transtornadas com o cenário do mundo que não se encontram tão disponíveis quanto em outras épocas. Isso não significa que esteja tudo perdido, apenas que é difícil encontrar.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
O que importa se seus sonhos parecem elevados demais para serem realizados? O que importa que as pessoas aconselhem você a pôr os pés no chão e ser realista? O que importa é que sua alma continue acreditando.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
É de fundamental importância que você feche seus ouvidos a esse monte de gente maluca que anda espalhando fofocas por aí, como se soubesse mais da vida alheia do que as próprias pessoas alvo das fofocas. Selecione.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Essa sensação de que a qualquer momento pode acontecer um desastre já se provou falha na maior parte das vezes e, por isso, seria sábio de sua parte começar a lhe impor limites precisos e severos. Ou desesperar.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Essas pessoas magníficas que circulam por aí e que você gostaria de aproximar são justamente as referências que você precisa para dar um impulso positivo à construção do seu destino. Entre na coreografia social.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
A excelência não acontece espontaneamente, como um presente divino, a excelência acontece como resultado de muito treino, de muitos erros cometidos e de você se dispor a aprender com cada um desses erros. Em frente.