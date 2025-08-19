Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 19/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (19), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 19/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Está tudo se encaixando nos lugares certos, e mesmo que ainda tenha muita coisa errada acontecendo, ainda assim está tudo certo, porque sua alma reconhece que há perspectivas amplas se desenhando para o futuro.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Os bons sentimentos são melhores ainda quando podem ser compartilhados com pessoas de confiança, que continuam sendo raras, porém disponíveis e ao alcance da mão. É com elas que você precisa reforçar laços.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Já que você possui o dom da palavra, que esse sirva, nesta parte do caminho, para congregar as pessoas que, temporariamente, servirão para que as ideias se transformem em obras concretas. Nada além disso importa.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Seus verdadeiros planos ninguém há de conhecer, porque é melhor evitar que as pessoas fiquem dando palpites que só vão desconcertar sua alma e impedir que o movimento seja fluído. Continue em frente com sua estratégia.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Para essas ótimas ideias se transformarem em obras concretas, quem vai ter de tomar todas as iniciativas é você, não tenha dúvida alguma a esse respeito. Se você se sente firme ou não, é irrelevante. É só seguir em frente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Ainda que, eventualmente, nada do que você desenha mentalmente para o futuro venha a se realizar, mesmo assim sua alma não sairá frustrada da situação, porque tudo converge para um objetivo muito auspicioso.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Tudo continua, só isso importa, porque se eventualmente alguns relacionamentos terminam e isso cria constrangimentos, tal situação há de ser tomada como temporária, porque logo sua alma renasce e dá continuidade.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

A questão essencial é você levar a cabo seus planos, de forma independente de que as pessoas entendam o objetivo em andamento, porque se você esperar por isso, vai ficar esperando mesmo. Só importa a realização.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Novamente sua alma se encontra no centro de um montão de questões que brindam com entusiasmo e sonhos de liberação. Isso é muito bom e precisa ser aproveitado ao máximo, para que dessa vez resulte em algo positivo.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Mantenha a serenidade, justamente porque sua alma se encontra diante de um cenário de elevada complexidade, e ninguém, a não ser você, tem os instrumentos necessários para desamarrar os nós que se apresentam.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Às vezes parece que as outras pessoas fazem mais que você, porque se movimentam mais ou são melhores de autopromoção. Porém, isso não há de fazer com que você desvalorize a importância do papel que você desempenha.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03