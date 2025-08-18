Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 18/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 18/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

As coisas andam em ritmo acelerado e entusiasta, e isso é muito bom, porque apesar de que perrengues antigos continuam pesando no dia a dia, pelo menos a alma enxerga perspectivas amplas e promissoras. Isso é bom.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

É possível concluir alguns assuntos e isso há de ser sua prioridade, para, inclusive, não precisar carregar tantos fardos para o futuro, que traz novidades. Abra os braços ao futuro e se livre do passado.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Algumas pessoas necessárias são difíceis de convencer a se unirem aos seus planos, mas é por isso mesmo que você está presente, porque sua alma tem o dom da palavra, convencendo quem é mais resistente. Em frente com isso.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Muitas coisas interessantes estão sobre a mesa para você dar andamento e isso lhe brinda com certo prestígio. Por trás dos bastidores, sua alma precisa ser discreta a respeito dos verdadeiros planos que tem em mente.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Raramente nos sentimos preparados para o que precisamos fazer, porque o destino bate à nossa porta. Todos os atos heroicos são desempenhados pelos personagens mais improváveis de todas as histórias. Em frente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Esses planos todos que você fica fazendo no silêncio de sua alma podem ou não chegar à conclusão, no momento não é possível saber qual é o rumo que as coisas vão tomar. Porém, fazer esses planos é pertinente. Em frente.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

O panorama se amplia e isso traz conforto e esperança, condições que pareciam enterradas para sempre. A alma é como a ave Fênix, renasce sempre das cinzas daquilo que parecia ter sido seu fim definitivo. Tudo continua.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Seria ideal que as pessoas seguissem você e respeitassem sua liderança, mas do jeito que anda o mundo, de ponta-cabeça, em vez disso você colhe motins e contrariedades. Não importa, só importa realizar os planos.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Se todo entusiasmo resultasse em algo materialmente positivo, a essa altura do campeonato você teria amassado fortuna incalculável. Porém, não é sempre que a alma sabe fazer o trabalho alquímico da realização.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Por mais complicadas que tenham se tornado as coisas, ainda assim você saberá conduzir tudo a um objetivo que seja agradável para o maior número possível das pessoas envolvidas. Mantenha a serenidade, em frente.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Sua contribuição para a construção dos relacionamentos não há de ser tida como insignificante, porque mesmo que pareça que você não toma iniciativas nem nada parecido, sua presença executa movimentos importantes.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03