Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 10/08/2025

Neste domingo (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 10/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Que as pessoas se desentendam e arrumem encrenca, nada além da normalidade dos relacionamentos humanos. É melhor você não tentar apaziguar os ânimos nem tampouco colocar lenha na fogueira. Imparcialidade.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Esperar que as pessoas sejam conscientes e façam a parte que lhes cabe é fruto de boa vontade, mas até essa boa vontade precisa ser adaptada aos tempos loucos que vivemos, para você não depender demais do que seja impossível.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
É ótimo que sua alma tenha certos convencimentos, porque isso esclarece o caminho. Porém, não é garantido que sua lucidez consiga ser transmitida, mas esse é o esforço que vale a pena empreender neste momento.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Na tentativa de desmontar as farsas que acabrunham sua alma, o instrumento que você usa, que é a palavra e a lucidez, corta tanto aquilo que perturba exteriormente quanto também corta o que na própria alma é obscuro.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
É importante você ser firme e assertivo com as pessoas, mas cuidando para que essa atitude não degringole em agressividade fora do tom e da hora certa. A firmeza há de esclarecer o caminho, e não atrapalhar.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Agora é um daqueles momentos em que circula tamanha energia pela alma e corpo que seria melhor aproveitar para colocar em dia tudo que andou sendo procrastinado. É agora esse futuro em que tudo acontece ao mesmo tempo.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Você pode fazer o que quiser, mas aí está a questão, porque talvez sua alma não tenha total certeza sobre o que deseja. Por isso, vale fazer uma autorreflexão para chegar a um mínimo de clareza a esse respeito.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Aquilo que você tem intenção de fazer não é necessariamente a melhor coisa para se fazer agora e, por isso, valerá a pena você considerar os dilemas com carinho, em vez de tentar se livrar dessas com rapidez.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Chega uma hora em que não se pode depender mais de cumprir etiquetas e formalidades, pois, há tanta coisa em jogo que não se poderia perder mais tempo, seria preciso ir ao ponto com firmeza e assertividade. Aí sim!
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Faça o que seja mais conveniente para você, mas cuidando que sua conveniência não seja a inconveniência alheia. Sempre tem alguém que sai perdendo em toda história, mas melhor que não seja dessa vez. Melhor não.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Fazer exatamente o que você pensa não é uma tentação, é vocação, porque mesmo que a ação irrompa e provoque comoção, a intenção original não seria essa, mas confiar em que o fervor da palavra desanuvie o panorama.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Tudo que você gostaria de fazer parece estar fora do alcance de seu poder de tiro, porém, se a sua mente é capaz de se ver nesse cenário, só isso representa o primeiro passo de um longo de intrincado caminho de realizações.