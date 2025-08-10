Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 10/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 10/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Que as pessoas se desentendam e arrumem encrenca, nada além da normalidade dos relacionamentos humanos. É melhor você não tentar apaziguar os ânimos nem tampouco colocar lenha na fogueira. Imparcialidade.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Esperar que as pessoas sejam conscientes e façam a parte que lhes cabe é fruto de boa vontade, mas até essa boa vontade precisa ser adaptada aos tempos loucos que vivemos, para você não depender demais do que seja impossível.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

É ótimo que sua alma tenha certos convencimentos, porque isso esclarece o caminho. Porém, não é garantido que sua lucidez consiga ser transmitida, mas esse é o esforço que vale a pena empreender neste momento.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Na tentativa de desmontar as farsas que acabrunham sua alma, o instrumento que você usa, que é a palavra e a lucidez, corta tanto aquilo que perturba exteriormente quanto também corta o que na própria alma é obscuro.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

É importante você ser firme e assertivo com as pessoas, mas cuidando para que essa atitude não degringole em agressividade fora do tom e da hora certa. A firmeza há de esclarecer o caminho, e não atrapalhar.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Agora é um daqueles momentos em que circula tamanha energia pela alma e corpo que seria melhor aproveitar para colocar em dia tudo que andou sendo procrastinado. É agora esse futuro em que tudo acontece ao mesmo tempo.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Você pode fazer o que quiser, mas aí está a questão, porque talvez sua alma não tenha total certeza sobre o que deseja. Por isso, vale fazer uma autorreflexão para chegar a um mínimo de clareza a esse respeito.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Aquilo que você tem intenção de fazer não é necessariamente a melhor coisa para se fazer agora e, por isso, valerá a pena você considerar os dilemas com carinho, em vez de tentar se livrar dessas com rapidez.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Chega uma hora em que não se pode depender mais de cumprir etiquetas e formalidades, pois, há tanta coisa em jogo que não se poderia perder mais tempo, seria preciso ir ao ponto com firmeza e assertividade. Aí sim!

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Faça o que seja mais conveniente para você, mas cuidando que sua conveniência não seja a inconveniência alheia. Sempre tem alguém que sai perdendo em toda história, mas melhor que não seja dessa vez. Melhor não.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Fazer exatamente o que você pensa não é uma tentação, é vocação, porque mesmo que a ação irrompa e provoque comoção, a intenção original não seria essa, mas confiar em que o fervor da palavra desanuvie o panorama.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03