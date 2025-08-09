Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 09/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 09/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

As pessoas precisam de estímulos para saírem dessa condição presa a etiquetas e protocolos, para agirem com mais fibra, com emoções viscerais que revelem suas verdadeiras intenções e, assim, o jogo ficar claro.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

O dia a dia também deveria ser um espaço no qual sua alma se nutrisse de regozijo constante, de beleza e de todas as graças sonhadas. Não deveria haver esse abismo entre o ritmo cotidiano e seus grandes sonhos.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Fazer o que tiver vontade e ainda por cima haver boa receptividade da parte das pessoas envolvidas, essa não é uma situação comum de acontecer, e se a oportunidade se der, melhor aproveitar logo sem pensar.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Por mais que você envolva seu corpo e alma na tentativa de atrair as pessoas às razões que precisam ser esclarecidas e adotadas, não há garantia de bom recebimento, porque as pessoas andam ocupadas com outras coisas.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

O convencimento sobre suas razões é sagrado, porque é assim que funciona o processo de identidade no qual a consciência joga um papel preponderante. Considere, porém, que as razões alheias também são convencidas.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Use menos os raciocínios lógicos e se permita agir visceralmente, sem temer as consequências nem se apegar a determinados resultados. Experiente este momento com confiança e se entregue ao fluxo misterioso da vida.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Em alguns momentos as pessoas nem precisam falar, porque se conectam telepaticamente e vivem momentos de comunhão, ainda que seus corpos não estejam próximos. Esses momentos são dignos de ser conservados na memória.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Os sentimentos que ficam ocultos por trás das etiquetas e protocolos gritam a verdade, mas de um jeito que, por enquanto, não pode ser abertamente expresso, porque senão criariam comoções que se descontrolariam.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Há momentos mágicos em que as pessoas se entendem sem fazer grande esforço, porque experimentam uma comunhão que não acontece normalmente. Procure fazer bom uso desses raros momentos, porque são preciosos.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Um momento de descontrole pode ser gostoso, porque sua alma se entrega confiante ao que der e vier, e do jeito que anda tudo, com certeza daria e viria muita coisa, de todos os gostos. São experiências renovadoras.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Há momentos em que a alma gostaria de elevar a voz para se fazer ouvir, porque pretende transmitir suas experiências de elevação e regozijo para todo mundo ouvir. Que as pessoas participem ou não, é outra história.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03