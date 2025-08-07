Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 07/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (07), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 07/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O que você faria hoje é melhor adiar para um momento em que o cenário seja mais positivo. Hoje não é necessariamente um dia negativo, mas pode se tornar assim se você teimar em acontecer qualquer coisa que o valha.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Todas essas ótimas ideias que você andou tendo precisam ser amadurecidas e, por isso, não seria o caso de sair por aí as comunicando. Este é um momento em que você precisa andar com cuidado na complexa trama social.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

As inquietações não são profecias a respeito de nada, são produto das condições instáveis do cenário mundial e da situação astrológica de hoje. Por isso, busque um lugar de conforto onde sua alma se sentir segura.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Todos os bons relacionamentos passam por diversas fases e nem todas são agradáveis, porque de vez em quando é preciso aparar arestas, ajustar contas e amarrar pontas soltas, e pode faltar boa vontade para isso.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

O ritmo cotidiano é bastante automático, mas de vez em quando acontecem interrupções que precisam ser administradas com bom humor, porque são chamados para você sair do modo automático e prestar mais atenção.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Contenha o entusiasmo, porque apesar de ser muito bom navegar nessas águas, o dia de hoje tende a provocar interrupções e adversidades quando aos resultados esperados no momento em que o entusiasmo toma conta da alma.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Os ambientes que normalmente seriam acolhedores e seguros para sua alma talvez não forneçam as mesmas condições num dia como hoje. Procure não se irritar com isso, mas entender que essa é uma condição temporária.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Pensar é bom, mas pensar demais é cansativo e, ainda pior, se torna motivo para tomar atitudes precipitadas só com o intuito de se livrar do tormento dos pensamentos. Agora não é boa hora para você se precipitar.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Evite preocupações excessivas a respeito de recursos materiais no dia de hoje, porque ainda que você tenha motivos para tanto, é certo que a ansiedade amplificaria todas e cada uma das suas preocupações.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Hoje é um daqueles dias em que você faria bem relaxando para não sair correndo atrás de resultados, porque esse movimento seria contraproducente, enquanto com bom humor e leveza tudo tende a andar bastante bem.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Procure ficar em silêncio, mesmo que sentir que tem algo a dizer, porque o cenário anda muito tumultuado e provavelmente a boa vontade que você usaria não seria bem compreendida, seria contraproducente.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03