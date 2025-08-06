Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 06/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 06/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Quando as pessoas apresentarem contrariedades e colocarem obstáculos em seu caminho, em vez de você reagir precipitadamente, o que seria negativo, procure levar os fatos para refletir e depois atuar com maturidade.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Os ingredientes estão todos dados, porém, ainda estão desconectados entre si, representam potencialidades, mas não realizações concretas. Sua inteligência, criatividade e boa vontade colocarão tudo no devido lugar.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Ninguém, a não ser você, vai poder tomar as iniciativas pertinentes. Acabou a espera, porque você não vai depender mais da sorte ou da ação de outras pessoas. Você vai precisar liderar as ações necessárias.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Você vai precisar de atitudes mais firmes para garantir suas pretensões, este não é um momento em que a suavidade possa dar resultados, inclusive porque muito provavelmente ela dê o efeito contrário.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Pensar demais não é bom para tomar as decisões, porque novos e diferentes argumentos continuariam surgindo e aí você se veria num cenário tão complexo que pareceria impossível tomar as decisões. Relaxe um pouco.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

A produtividade vai melhorar muito nos próximos tempos, mas você também vai precisar ajudar um pouco esse movimento, deixando de se ater a tantos detalhes. Procure fazer as coisas sem tanto perfeccionismo. Vai dar certo.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

As atitudes vigorosas e firmes que você tem de tomar não precisam ser desprovidas de dúvidas e dilemas, só que, ao você tomar essas atitudes, seus dilemas e dúvidas vão ter de ficar restritos à sua vida interior.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Há um suspense que seria melhor não quebrar com atitudes precipitadas, porque os resultados seriam contraproducentes. Sua alma não gosta de suspense, porém, agora é melhor se aliar ao tempo do que tê-lo como inimigo.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Ainda que seja necessário discutir e em certos momentos brigar também, mesmo assim é preciso que você socialize e que busque as pessoas que possam acompanhar sua alma nas empreitadas que foram imaginadas. Em frente.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

O cenário futuro é complexo, porém, cheio de possibilidades muito interessantes. Você vai precisar assumir um papel protagonista, liderando as ações necessárias, e deixando de lado qualquer pudor que tiver.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Talvez suas ideias não sejam bem recebidas num primeiro momento, mas provocarão emoções, e só isso importa, porque na medida em que você tocar no nervo da alma das pessoas, todas as emoções, boas ou más, comprovarão.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03