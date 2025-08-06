Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 06/08/2025

Nesta quarta (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 06/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Quando as pessoas apresentarem contrariedades e colocarem obstáculos em seu caminho, em vez de você reagir precipitadamente, o que seria negativo, procure levar os fatos para refletir e depois atuar com maturidade.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Os ingredientes estão todos dados, porém, ainda estão desconectados entre si, representam potencialidades, mas não realizações concretas. Sua inteligência, criatividade e boa vontade colocarão tudo no devido lugar.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Ninguém, a não ser você, vai poder tomar as iniciativas pertinentes. Acabou a espera, porque você não vai depender mais da sorte ou da ação de outras pessoas. Você vai precisar liderar as ações necessárias.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Você vai precisar de atitudes mais firmes para garantir suas pretensões, este não é um momento em que a suavidade possa dar resultados, inclusive porque muito provavelmente ela dê o efeito contrário.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Pensar demais não é bom para tomar as decisões, porque novos e diferentes argumentos continuariam surgindo e aí você se veria num cenário tão complexo que pareceria impossível tomar as decisões. Relaxe um pouco.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
A produtividade vai melhorar muito nos próximos tempos, mas você também vai precisar ajudar um pouco esse movimento, deixando de se ater a tantos detalhes. Procure fazer as coisas sem tanto perfeccionismo. Vai dar certo.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
As atitudes vigorosas e firmes que você tem de tomar não precisam ser desprovidas de dúvidas e dilemas, só que, ao você tomar essas atitudes, seus dilemas e dúvidas vão ter de ficar restritos à sua vida interior.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Há um suspense que seria melhor não quebrar com atitudes precipitadas, porque os resultados seriam contraproducentes. Sua alma não gosta de suspense, porém, agora é melhor se aliar ao tempo do que tê-lo como inimigo.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Ainda que seja necessário discutir e em certos momentos brigar também, mesmo assim é preciso que você socialize e que busque as pessoas que possam acompanhar sua alma nas empreitadas que foram imaginadas. Em frente.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
O cenário futuro é complexo, porém, cheio de possibilidades muito interessantes. Você vai precisar assumir um papel protagonista, liderando as ações necessárias, e deixando de lado qualquer pudor que tiver.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Talvez suas ideias não sejam bem recebidas num primeiro momento, mas provocarão emoções, e só isso importa, porque na medida em que você tocar no nervo da alma das pessoas, todas as emoções, boas ou más, comprovarão.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Nada chega a você sem algum sacrifício, mas agora é quando sua alma precisa amadurecer para não encarar os sacrifícios como se fossem castigos. Esses sacrifícios são o que de melhor sua alma poderia fazer. Em frente.