Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 05/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 05/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Havendo contrariedades e também pessoas que as representam, você evite confrontar diretamente e com rapidez, mas receba as críticas e adversidades as matando no peito e refletindo, para agir com total sabedoria.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Para que tudo esteja no lugar certo sua alma vai precisar fazer bastante esforço, sem ver resultados de imediato, o que, de vez em quando, vai frustrar bastante. Deposite um voto de confiança em seu futuro.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Para que algo seja bem feito, evite delegar responsabilidades, ou se esse for o caso, pelo menos monitore de perto tudo que anda sendo feito. A partir de agora sua alma precisa assumir um papel protagonista. É isso.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

É bom atuar de forma suave e elegante, mas há uma hora, que é a atual para sua alma, em que é melhor deixar de lado os protocolos e atuar de forma contundente, sem importar que isso pareça agressivo às pessoas.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Cuide para não se deixar enganar pela sua própria mente, que continua levantando argumentos diversificados que vão complicando o cenário. Pensar é bom, mas há de se chegar ao momento em que se toma a decisão.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Para ganhar dinheiro é necessário investir dinheiro, essa é a regra do capitalismo que rege os relacionamentos humanos nesta parte do planeta. Tenha isso em mente para selecionar bem seus investimentos. É por aí.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Os tempos que vêm por aí são produtivos, mas vão requerer de sua parte tomadas de atitude mais vigorosas do que as habituais. Tenha em mente suas pretensões e as valorize o suficiente para ninguém distrair você.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Estes são os tempos em que sua alma precisa amadurecer as ideias o máximo possível antes de se atrever a colocar em prática qualquer coisa. O tempo do amadurecimento é um suspense, mas vale a pena tentar.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Pense grande, mas entenda que as ideações grandiosas trazem consigo as complicações que necessariamente precisarão ser administradas para que as ideias tenham mínima chance de serem realizadas. As pessoas complicam.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Muita coisa precisará ser feita a partir de agora, e você terá um papel predominante nesse cenário. Portanto, assuma sua posição sem pudor nem temor de algo dar errado, melhor errar por fazer do que por desistir.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Divulgue suas ideias sem se importar com os resultados, porque assim você dará mais ênfase ao conteúdo do que à forma. Nesse movimento as coisas darão mais certo do que se você se preocupar demais com a forma.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03