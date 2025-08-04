Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 04/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 04/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

No fim, tudo dará certo, e se ainda não tem nada certo, é porque as coisas não chegaram ao fim. Esse é o provérbio oriental que mais infunde esperança, apesar de, às vezes, parecer apenas um cliché sem sentido.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

As conversas irão se desenvolvendo com muito entusiasmo e esperança, mas ainda serão conversas, nas quais tudo é possível, tudo é fácil de realizar. Tenha isso em mente para não confundir promessa com realidade.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Para que as coisas melhorem mesmo e sua alma obtenha um nível mais consistente de segurança, o fator sorte não há de ser desprezado, porém, tampouco você há de depender exclusivamente da sorte, pois, ela é caprichosa.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Para fazer a coisa certa, você também precisa escolher as pessoas certas, porque se você atuar de forma generosa com as pessoas erradas, o tiro vai sair pela culatra. Não é bom fazer o bem sem olhar a quem. Discernimento.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

O sonho é livre, não para que nossa humanidade se engane, mas para que, sonhando, adquira motivação suficiente para fazer acontecer o que pretende. Sonhar é algo que sua alma precisa tal qual seu corpo precisa de água.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

O progresso não se dará exclusivamente pelo seu esforço pessoal, mas também como resultado de você se conectar às pessoas que podem contribuir positivamente com todo o processo. Selecione bem essas pessoas.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Muitas coisas boas estão para acontecer, e isso há de ser motivo para sua alma se sentir mais leve e alegre. As coisas boas, porém, não acontecem por obra mágica, mas na medida em que você se atrever a fazer acontecer.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Suas ideias a respeito do que é a realidade e de como é melhor administrar seu tempo ainda vão mudar muito, e para melhor. Portanto, é fundamental que você não tente se agarrar a nada do que tenha dado certo no passado.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As boas oportunidades que sua alma enxerga não vêm desprovidas de perrengues, ao contrário, carregam consigo inúmeros efeitos colaterais que você precisa ter em conta para calcular se tudo vale mesmo a pena.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Todas essas pessoas interessantes que andam surgindo e que chamam sua atenção, servirão para que você conclua alguns projetos que faz tempo rondam sua mente. É preciso, por isso, se movimentar mais no mundo social.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Organizar tudo direito para que as coisas não precisem mais de sua atenção, esse é um cenário que logo mais será conquistado, portanto, evite gastar lamentos naquilo que não precisa. Guarde seus lamentos para algo melhor.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03