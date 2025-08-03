Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 03/08/2025

Neste domingo (03), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 03/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Se você deixar, a mente voa longe, sem restrições nem tampouco se vendo obrigada a se restringir ao que seja possível e prático. De certa maneira, é bom que em alguns momentos você se permita voar livre na mente.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Cuide para não tropeçar nessas emoções intensas que circulam pela sua alma, porque apesar de haver motivos para essas, não seria sábio de sua parte confiar que elas trazem a mensagem reveladora de todos os tempos.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Se você tiver alguns pedidos para fazer e ao mesmo tempo ainda não tiver encontrado a coragem para os fazer, pois bem, encontre agora uma brecha bastante pertinente para que seus pedidos sejam acolhidos. Em frente.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Encare essas gavetas entulhadas e se dedique a colocar ordem em tudo que estiver ao seu alcance. É certo que o resultado desse exercício aparentemente sem importância trará mais leveza ao dia a dia. Experimente.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Tome um tempo maior do que o normal para seu regozijo e divertimento, porque assim você se preparará bem para enfrentar a semana que vem por aí, cheia de definições importantes. Mantenha a alma leve e bem-humorada.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Aproveite o dia para concluir tudo que andou sendo procrastinado, porque mesmo que hoje seja um clássico dia de descanso, as condições se dão para que você transgrida as regras e se dedique a produzir. Experimente.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Saia por aí sem rumo fixo e permita que os mistérios da vida se manifestem através das coincidências. Sua alma precisa experimentar novidades, se ver transitando por um cenário imprevisível para ganhar criatividade.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Dinheiro nunca deveria ser motivo de preocupação, a não ser que seus anseios sejam sempre muito maiores do que sua capacidade de produzir os recursos materiais pertinentes. Assim a conta não vai fechar nunca.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Se as pessoas demorarem demais para tomar decisões que nem sequer seriam tão importantes assim, melhor você não esperar por elas, mas se dedicar a tomar todas as iniciativas que venham ao caso. Tudo em suas mãos.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Agora é um bom momento para você se retirar à caverna interior em busca de sua própria alma, e iniciar uma conversa franca e esclarecedora a respeito de tudo que aconteceu até agora e do porvir também.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Reúna as pessoas para conversar ou simplesmente compartilhar alguns momentos leves e bem-humorados. A reunião trará ideias novas que poderão se converter em experiências com a ajuda de algumas delas. Em frente.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Agora vai! E se não for, pelo menos você ganha impulso para se comunicar com mais dinamismo. Só falta as pessoas ouvirem direito o que você tem para lhes dizer, e quanto a isso não há nenhuma garantia, nem no céu.