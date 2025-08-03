Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 03/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (03), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 03/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Se você deixar, a mente voa longe, sem restrições nem tampouco se vendo obrigada a se restringir ao que seja possível e prático. De certa maneira, é bom que em alguns momentos você se permita voar livre na mente.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Cuide para não tropeçar nessas emoções intensas que circulam pela sua alma, porque apesar de haver motivos para essas, não seria sábio de sua parte confiar que elas trazem a mensagem reveladora de todos os tempos.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Se você tiver alguns pedidos para fazer e ao mesmo tempo ainda não tiver encontrado a coragem para os fazer, pois bem, encontre agora uma brecha bastante pertinente para que seus pedidos sejam acolhidos. Em frente.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Encare essas gavetas entulhadas e se dedique a colocar ordem em tudo que estiver ao seu alcance. É certo que o resultado desse exercício aparentemente sem importância trará mais leveza ao dia a dia. Experimente.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Tome um tempo maior do que o normal para seu regozijo e divertimento, porque assim você se preparará bem para enfrentar a semana que vem por aí, cheia de definições importantes. Mantenha a alma leve e bem-humorada.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Aproveite o dia para concluir tudo que andou sendo procrastinado, porque mesmo que hoje seja um clássico dia de descanso, as condições se dão para que você transgrida as regras e se dedique a produzir. Experimente.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Saia por aí sem rumo fixo e permita que os mistérios da vida se manifestem através das coincidências. Sua alma precisa experimentar novidades, se ver transitando por um cenário imprevisível para ganhar criatividade.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Dinheiro nunca deveria ser motivo de preocupação, a não ser que seus anseios sejam sempre muito maiores do que sua capacidade de produzir os recursos materiais pertinentes. Assim a conta não vai fechar nunca.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Se as pessoas demorarem demais para tomar decisões que nem sequer seriam tão importantes assim, melhor você não esperar por elas, mas se dedicar a tomar todas as iniciativas que venham ao caso. Tudo em suas mãos.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Agora é um bom momento para você se retirar à caverna interior em busca de sua própria alma, e iniciar uma conversa franca e esclarecedora a respeito de tudo que aconteceu até agora e do porvir também.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Reúna as pessoas para conversar ou simplesmente compartilhar alguns momentos leves e bem-humorados. A reunião trará ideias novas que poderão se converter em experiências com a ajuda de algumas delas. Em frente.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03