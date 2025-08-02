Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 02/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 02/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Tropeçar com emoções difíceis de administrar não é o fim do mundo, apesar de ser desgastante e, em muitos casos, traumático também. Porém, a vida segue e você não precisa deter tudo para se debruçar sobre essas emoções.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

É fácil encontrar motivo para brigar, porque quando a alma se encontra num estado beligerante, qualquer coisinha serve para detonar essa comoção. Pelo menos dessa vez, procure algum motivo mais interessante.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Os afazeres que não mereceriam sua atenção são justamente os que mais precisam dela nesta parte do caminho. O ritmo cotidiano precisa ser administrado com cuidado, porque é sobre esse que tudo o mais acontece. É por aí.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Emoções intensas circulam pela alma, mas sem uma razão de ser evidente e, por isso, você precisa decidir o que fazer com esse colosso emocional, já que se não for bem administrado, acaba, com certeza, produzindo encrenca.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Aquilo que puder ser concluído há de ser encarado como prioridade, porque desse jeito você terá margem mais ampla para manobrar o que seja necessário nos próximos tempos. Solte as amarras que prendem você ao passado.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Enquanto a dinâmica for preservada, tudo continuará dando mais ou menos certo. Para isso, você precisa fazer algo todos os dias em nome de seus sonhos, mesmo que seja um movimento tão pequeno que pareça imperceptível.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Faça o necessário e o que estiver ao seu alcance para sua alma se sentir mais segura e confortável entre o céu e a terra, porém, cuide para que esse movimento seja independente, que não precise da ajuda de ninguém.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Tome as iniciativas pertinentes a cada caso que estiver sob sua responsabilidade. Agora é o momento de desanuviar o caminho com atitudes práticas que, mesmo não dando resultados imediatos, servirão mesmo assim.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Enquanto não houver certeza absoluta do que está em andamento, é propício você continuar amadurecendo as ideias, sem as comunicar a ninguém, porque senão choveriam opiniões que não necessariamente ajudariam.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Para que as pessoas façam o que você quer não é necessário lançar mão de recursos manipuladores, é melhor sua alma ser direta e franca e deixar muito claras suas verdadeiras intenções. Assim, todos vão ganhar.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Algo útil e prático pode ser feito em relação a quaisquer assuntos que atazanem sua alma, mesmo que pareçam tão subjetivos e íntimos que não seja fácil encontrar uma via de manifestação prática para esses.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03