Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 01/08/2025

Nesta sexta (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 01/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
A dificuldade de lidar com certos assuntos é o sinal de que tais assuntos são mais importantes do que você pensava, e que, por isso, apesar do desconforto, seria sábio de sua parte os administrar com racionalidade.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
As trapalhadas acontecem e não são nenhum fim de mundo. Procure passar por elas o mais rapidamente possível, e ainda por cima sem perder a elegância, porque há vida mais abundante para ser experimentada por você.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
É evidente que os recursos materiais provocam ansiedade, tanto porque faltam quanto porque circulam, e seria sábio de sua parte encontrar uma maneira de evitar que esse tema ocupasse sua mente o tempo inteiro.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Ainda que você tenha de administrar novamente os perrengues que deveriam ter sido extintos, faça isso com a maior boa vontade possível, porque a repetição não indica que você tenha errado. São as coisas do mundo.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Talvez você esteja levando as coisas muito mais à sério do que merecem, e isso faz com que você tenha de administrar emoções tão intensas que acabam desorientando. Respire fundo, você consegue superar tudo isso.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
As pessoas que você precisa estão todas ocupadas tentando solucionar os perrengues delas. É preciso que você se muna de paciência, porque no que depender dessas pessoas, as coisas ainda vão demorar bastante.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
As circunstâncias não são as ideais, porém, isso não significa que você deva tomar o cenário como um sinal de que deveria desistir e se dedicar a qualquer outra coisa. O cenário vai mudar e você ainda estará por aí.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
O contraste entre seus sonhos e as circunstâncias imediatas fica muito evidente nesta parte do caminho, dando certo desânimo. Porém, esse contraste desanimador é também o motivo principal para continuar em frente.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Uma coisa é ter suspeitas e desconfiar do que as pessoas fazem, outra diferente é assumir que tais suspeitas são reais e que, por isso, autorizariam você a tomar decisões graves. Procure investigar antes de decidir.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Os perrengues que as pessoas próximas têm de administrar podem não ter nada a ver diretamente com você, mas seria importante você mostrar certo espírito de solidariedade e prestar a ajuda que estiver ao seu alcance.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
A boa vontade não é suficiente, é preciso ter cuidado com a forma de manifestar essa boa vontade, de modo a que a prática seja condizente com as intenções, porque senão, novamente tudo se voltará contra você.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Se tudo que você anseia fazer está fora de seu alcance imediato, evite transformar essa condição na plataforma de seus lamentos sobre como tudo é difícil na sua vida. Ou você restringe seus anseios, ou se lança à aventura.