Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 01/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 01/08 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

A dificuldade de lidar com certos assuntos é o sinal de que tais assuntos são mais importantes do que você pensava, e que, por isso, apesar do desconforto, seria sábio de sua parte os administrar com racionalidade.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

As trapalhadas acontecem e não são nenhum fim de mundo. Procure passar por elas o mais rapidamente possível, e ainda por cima sem perder a elegância, porque há vida mais abundante para ser experimentada por você.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

É evidente que os recursos materiais provocam ansiedade, tanto porque faltam quanto porque circulam, e seria sábio de sua parte encontrar uma maneira de evitar que esse tema ocupasse sua mente o tempo inteiro.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Ainda que você tenha de administrar novamente os perrengues que deveriam ter sido extintos, faça isso com a maior boa vontade possível, porque a repetição não indica que você tenha errado. São as coisas do mundo.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Talvez você esteja levando as coisas muito mais à sério do que merecem, e isso faz com que você tenha de administrar emoções tão intensas que acabam desorientando. Respire fundo, você consegue superar tudo isso.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

As pessoas que você precisa estão todas ocupadas tentando solucionar os perrengues delas. É preciso que você se muna de paciência, porque no que depender dessas pessoas, as coisas ainda vão demorar bastante.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

As circunstâncias não são as ideais, porém, isso não significa que você deva tomar o cenário como um sinal de que deveria desistir e se dedicar a qualquer outra coisa. O cenário vai mudar e você ainda estará por aí.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

O contraste entre seus sonhos e as circunstâncias imediatas fica muito evidente nesta parte do caminho, dando certo desânimo. Porém, esse contraste desanimador é também o motivo principal para continuar em frente.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Uma coisa é ter suspeitas e desconfiar do que as pessoas fazem, outra diferente é assumir que tais suspeitas são reais e que, por isso, autorizariam você a tomar decisões graves. Procure investigar antes de decidir.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Os perrengues que as pessoas próximas têm de administrar podem não ter nada a ver diretamente com você, mas seria importante você mostrar certo espírito de solidariedade e prestar a ajuda que estiver ao seu alcance.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

A boa vontade não é suficiente, é preciso ter cuidado com a forma de manifestar essa boa vontade, de modo a que a prática seja condizente com as intenções, porque senão, novamente tudo se voltará contra você.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03