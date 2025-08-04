Horóscopo de hoje para Sagitário: veja a previsão completa do dia 04/08/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Confira a previsão completa para o signo de Sagitário em 04/08/2025 e para todos os outros signos atualizada.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

As boas oportunidades que sua alma enxerga não vêm desprovidas de perrengues, ao contrário, carregam consigo inúmeros efeitos colaterais que você precisa ter em conta para calcular se tudo vale mesmo a pena.

Como saber o ascendente do signo

Grande parte das pessoas, ainda que não seja ligada aos temas da astrologia, sabe seu signo solar. Ele é mais fácil de descobrir, pois é determinado pela data de nascimento. Isso ocorre pois o signo solar muda a cada 28 dias, sendo praticamente um mês para cada signo. Já o signo ascendente muda a cada duas horas. Por isso, para descobrir o ascendente é necessário saber a hora exata do nascimento. A partir disso, é possível fazer um cálculo para descobrir qual é o seu ascendente. É claro que nada substitui uma consulta completa com um astrólogo, que fará uma leitura mais precisa sobre o mapa astral completo.

Passo a passo para calcular o signo ascendente

O ascendente muda a cada duas horas a partir do nascer do Sol. Zero Hora preparou um conteúdo completo, que ensina como calcular o signo ascendente.

Entenda a polaridade dos signos

Na Astrologia, o círculo do Zodíaco é composto pelos 12 signos que se dividem em dois grupos, denominados como polaridades.

Esses grupos indicarão alguns comportamentos e o tipo de energia que os signos pertencentes a eles podem apresentar.

Esses grupos são dois polos opostos, mas que se complementam. Sob a ótica oriental, a polaridade se apresenta como Yin e Yang que, em conjunto, formam um equilíbrio universal.

Os dois lados possuem diversas denominações, podendo ser chamados de polaridade feminina ou masculina, ativa ou passiva, negativa ou positiva e Yin ou Yang.

Para descobrir a qual polaridade um signo pertence, é simples: a começar pelo primeiro do Zodíaco, Áries, eles se intercalam. Isso significa que, sendo Áries um signo de polaridade masculina (ou positiva, ativa e Yang), o próximo, que é Touro, será de polaridade feminina (ou negativa, passiva e Ying) e o terceiro será novamente masculino. Assim, eles serão divididos em:

Signos de polaridade masculina são: Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário.

Signos de polaridade feminina são: Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes.

Comportamento de cada polaridade

Pessoas que possuem o Sol ou tem em seu mapa astral signos de polaridade masculina, geralmente carregam características de maior expansividade.