Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 31/07/2025

Nesta quinta (31), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 31/07 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Expresse seus sentimentos e ideações, mas não parta do princípio de que isso será garantia de sua alma ser devidamente compreendida nas motivações mais íntimas. Elabore a expressão sem se apegar aos resultados.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Saber o que precisa ser feito responsabiliza sua alma por colocar em prática o que conhece, e se por essas coisas complicadas do coração você se abstiver da ação, essa será também uma escolha da construção do destino.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Suas intenções podem até ser puras e honestas, mas as pessoas não estão com essa receptividade toda e, por isso, acabam achando que você as está querendo enrolar. É melhor falar com muito cuidado num dia como hoje.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Faça as manobras necessárias para sua alma se sentir mais segura em relação aos recursos materiais, porém, não espere milagres nesta parte do caminho, mas se apoie em tudo que a lógica prática puder orientar. Aí sim!

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

No meio desse cenário complexo em que sua alma se encontra na atualidade, ficou mais difícil tomar decisões, porque nenhuma das opções traria paz completa ao seu coração, todas têm vieses e contradições. É assim.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Aquilo que surge em sua mente como um raio que esclarece e torna lúcidas as ideias, talvez não possa ser compartilhado com ninguém, pelo menos por enquanto, porque ainda precisaria de mais elaboração e amadurecimento.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Nem sempre as pessoas certas são aquelas com que sua alma simpatiza, em muitos casos as pessoas certas são completamente diferentes das que você escolheria por simpatia. Faça escolhas de acordo com a necessidade.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Quando há opções demais o cenário se complica, mas não há nada a fazer quanto a isso, é o que é. Portanto, procure se munir de discernimento e invocar a presença de espírito para saber escolher direito.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As lindas palavras e as imagens bem elaboradas atraem e seduzem, mas é só isso, porque não trazem consigo nenhuma informação reveladora, apenas servem para prender você numa teia de mentiras bem elaboradas.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Se houver suspeitas, vale a pena investigar, mas com espírito livre de preconceitos, tentando chegar à verdade sem se importar com o resultado, que pode acabar sendo muito diferente do que você imaginava.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

As razões que as pessoas apresentam são todas muito bem elaboradas, mas carecem de coração, de envolvimento emocional e, por isso, parecem argumentos vazios, sem sentido. Um mundo sem emoção é falso.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03