Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 28/07/2025

Nesta segunda (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 28/07 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O pouco que você puder fazer hoje, tente fazer com dedicação e carinho, como se fosse a coisa mais importante do Universo, mesmo que seja apenas alguma tarefa doméstica, aparentemente sem muito valor. O valor é você.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

O impulso de manifestar sua criatividade há de ser respeitado, mesmo que não haja boa aceitação da parte das pessoas com que você se relaciona. Há uma hora em que a alma precisa se expressar, doa a quem doer.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A semana útil começa e diante de você se apresenta a oportunidade de concluir alguns assuntos que vêm se arrastando por tempo demais. Faça disso sua prioridade, porque assim poderá ingressar rapidamente em outro futuro.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Ainda que você tenha vontade de dizer algumas coisas, é hora de selecionar com muita sabedoria seus interlocutores, porque se você abrir o jogo com as pessoas erradas, suas lindas ideias se transformarão em problemas.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Sempre haverá uma preocupação com os recursos materiais, quando faltam é porque a ansiedade das contas bate na barriga, e quando sobram é porque tem um monte de gente tentando se aproveitar de sua boa onda. É assim.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

As iniciativas que você tomar hoje tendem a criar um impulso mais marcante do que em qualquer outro momento. Não importa que você não tenha nada muito bem planejado, o que importa é você não deixar a chance se perder.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Guarde seus planos para si, evite divulgar o que ainda nem sequer está maduro o suficiente para ser colocado em prática. Buscar opiniões agora seria prematuro, e as pessoas tratariam seus lindos planos com leviandade.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

As pessoas facilitam e complicam ao mesmo tempo, mas a vida é assim mesmo, além do quê, você também é uma dessas pessoas que facilita e complica ao mesmo tempo. Os seres humanos somos uma experiência complicada.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Não importa que você não se sinta no seu melhor momento, o que importa é que, apesar de certo desânimo, você continue em frente cumprindo as obrigações de sua alçada. No meio de tudo isso, os milagres acontecem.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

A mente voa livre e conversa com o futuro num tom de entusiasmo que não há de ser diminuído com racionalidade ou espírito prático. Agora é hora de você se deixar levar por essa tonada de esperança.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

A sensação de que há algo que você precisa saber, mas que está escondido de sua consciência, há de ser tratada com cuidado, para que não se transforme em paranoia. Nem sempre essa sensação leva a algum lugar.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03