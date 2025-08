Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 26/07/2025

Neste sábado (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 26/07 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Um dia que era para ser tranquilo e prazeroso pode acabar sendo tenso e mal-humorado, e isso não porque as circunstâncias forcem nesse sentido, mas porque os ânimos andam pela corda bamba e com muito pouco equilíbrio.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Quanto menos você falar hoje, mais tranquilo será o cenário, e isso não porque suas palavras sejam equivocadas, mas porque do jeito que andam as coisas as pessoas muito provavelmente ouvirão o contrário do que você dizer.