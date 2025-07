Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 24/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/07 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O entusiasmo revigora seu ânimo, mas não saia por aí tentando resolver em pouco tempo o que demorou bastante para se complicar. Apenas faça o que seja mais seguro, sem tentar ir além do que estiver ao seu alcance.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Pessoas de todos os tipos circulam pela sua vida nesta parte do caminho, muitas fazendo promessas que entusiasmam, mas que precisam ser postas em perspectiva para ver se são firmes, ou fogo de palha. Discernimento.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Por mais que o cenário não seja perfeito e ainda por cima você não queira que as pessoas saibam de suas verdadeiras intenções, mesmo assim há agora uma brecha através da qual você pode executar lindas ações.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

A melhor maneira de você comunicar seus desejos e pretensões é fazendo de sua própria vida o exemplo daquilo que você quer que as pessoas tragam e manifestem. Seu exemplo faz toda a diferença, se foque nisso.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Faça contatos, se aproxime às pessoas que podem agregar algo aos seus planos, mas por enquanto não abra o jogo completamente, porque do jeito que as pessoas andam, esfomeadas e carentes, elas podem roubar suas ideias.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Agora não importa se as pessoas se entendem ou desentendem, o que importa mesmo é que tudo seja feito de acordo ao esperado. Pense de forma pragmática nesta parte do caminho, não se detendo a administrar emoções.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Os ventos sopram favoravelmente, mas o leme é sua vontade de realizar, é isso que vai definir se você vai aproveitar os ventos favoráveis, ou se você vai deixar as oportunidades passarem em brancas nuvens.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Ainda que seja um tanto difícil lidar com as emoções que circulam nos relacionamentos, isso é algo que, pelo menos de vez em quando, sua alma precisa fazer, porque senão as pessoas ressentirão a frieza.