Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 20/07/2025

Neste domingo (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 20/07 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O frenesi com que tudo anda acontecendo precisa ser tratado com sabedoria, porque que aconteçam muitas coisas ao mesmo tempo não é o mesmo que esteja acontecendo o que sua alma precisa. Preserve o bom senso.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Dá vontade de sair gritando as verdades, mas isso seria contraproducente. É melhor você continuar apostando no silêncio, porém, também cuidando para que esse silêncio não se transforme em ressentimento.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

O verdadeiro inimigo será sempre nossa própria mente, que nos atormenta com tantas dúvidas e dilemas que parece querer que tudo dê errado. Sua mente é o lugar onde acontecem os problemas, mas também as soluções.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Tenha em mente que as pessoas andam transtornadas e, ainda por cima, inconscientes dessa condição, o que faz com que elas se tornem mais agressivas e determinantes do que o habitual, mas totalmente sem rumo.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Se as pessoas cometem trapalhadas, é melhor levar na esportiva, porque se você encrencar com elas, não obterá os resultados pretendidos nem tampouco conseguirá aliviar sua ira. Tolerância e compaixão.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

Tenha em mente que haverá discórdias e desentendimentos, se preparando para essas condições com a alma leve e alegre, porque apesar do desconforto, é do meio do conflito que surgirão as boas perspectivas. Em frente.