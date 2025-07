Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 18/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 18/07 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

A ingenuidade pode ser boa na maior parte do tempo, porque o Divino a protege, mas há momentos em que essa espécie de virtude acaba provocando situações que complicam tudo. É hora de manter a mente aguçada.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Procure passar em revista o tempo que você gasta na manutenção de seu conforto, porque apesar de isso ser necessário, se você passa a vida inteira se confortando, perderá de vista as aventuras e, nada de progresso.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

O cenário começa a ficar bastante atrapalhado, e diante disso sua alma precisa respirar fundo, para não se contaminar demais com o estado de coisas. Reflita bastante antes de tomar decisões definitivas. Melhor assim.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

É impossível estar de bom humor o tempo inteiro, acontecem inúmeras coisas que desafiam a lógica e, ainda por cima, você precisa lidar com pessoas transtornadas. Respire fundo e se permita um tanto maior de trapalhadas.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Assuma um personagem para transitar por entre as pessoas com leveza e alegria, sem transparecer seus dilemas nem muito menos suas dúvidas a respeito de tudo que acontece. Assuma um personagem e desempenhe bem.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Os recursos humanos não podem ser controlados como engrenagens de máquinas, porque têm ideias próprias e, do jeito que andam as coisas, são cheios de transtornos também. É preciso muito jogo de cintura para lidar com isso.