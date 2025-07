Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 15/07/2025

Nesta terça (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 15/07 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

De vez em quando bate uma solidão inusitada, mesmo que você esteja na companhia de pessoas maravilhosas. Isso acontece porque no seu interior se cozinham dilemas que não podem nem devem ser compartilhados com ninguém.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

As suspeitas podem levar a certas conclusões precipitadas, que seria melhor evitar. Toda suspeita há de ser investigada antes de você concluir que seja fiel retrato da realidade. A mente engana com bons argumentos.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

As chances que a vida oferece nem sempre vêm com a cara que a gente imagina, às vezes muito pelo contrário. É por isso que é fundamental manter a lucidez, para não se enganar com as aparências. Isso não.