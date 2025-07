Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 08/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (08), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 08/07 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Quando as coisas que deveriam funcionar sem nem mesmo você prestar atenção decidem quebrar todas ao mesmo tempo, tome isso como um sinal de que sua alma deve desacelerar e entrar no modo despreocupação. É assim.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Tome o dia para pensar bem nos próximos passos que dará, mas se contenha, porque nenhuma precipitação daria certo neste momento, mesmo que seus planos sejam maravilhosos e sua vontade a melhor do Universo. Contenção.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

O nervosismo generalizado é intoxicante, por isso, tente tomar distância de tudo e de todos para manter a cabeça e o coração nos lugares certos. Se há algo que você não precisa é se contaminar com esse estado de coisas.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

A medida de segurança que ajuda sua alma a se sentir confortável e confiante pode estar fora do ar neste momento e, assim, a ansiedade ocupa seu lugar. Trate sua ansiedade tão mal quanto ela trata você.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As iniciativas que pareceria urgente tomar precisam ser amadurecidas mais um pouco ainda, portanto, deixe de lado a urgência, que é amiga da ansiedade, e se dedique a pensar melhor sobre tudo que acontece.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Valerá a pena você preferir a solidão do que se obrigar a estar na companhia de quem quer que seja, só porque haveria compromissos assumidos com essas pessoas. Desmarcar os compromissos, se possível, seria bom.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

As pessoas ajudam, mas as mesmas pessoas que ajudam podem, eventualmente, atrapalhar muito, e isso não porque tenham mudado de caráter, mas porque acontecem coisas que as deixam desorientadas. Tolerância.