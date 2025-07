Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 06/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 06/07 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O melhor a fazer neste momento é você se divertir com tudo que acontece, porque por trás da desconexão aparente, os mecanismos misteriosos da vida continuam operando ao seu favor. Está tudo certo, no mundo incerto.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Nem tudo está sob seu controle, porém, não seria o caso de depender de tudo estar sob seu controle para as coisas darem certo. O que importa, nesta parte do caminho, é que você confie nos mistérios da vida e siga em frente.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Este é um bom momento para fazer relações públicas e você se articular com as pessoas que podem colaborar com seus projetos, ou mesmo com aquelas que brindem com leveza e alegria ao seu caminho. Sopram bons ventos.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Aquilo que for mais precioso para você, oculte sob um manto de discrição, porque do jeito que andam o mundo e as pessoas, atrair atenção sobre o que você valoriza não seria uma boa pedida. Discrição é a alma do negócio.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

As pessoas certas estão ao seu alcance, mas provavelmente ocupadas com outras coisas, e precisarão ser convencidas a se aliarem aos seus esforços. Um pouco de sedução será necessária, mas sem hipocrisia. Tudo natural.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

É hora de você dar um voto de confiança à vida, em vez de se lamentar como se a vida estivesse castigando você. Há males que vêm por bem, significando que os perrengues atuais servirão para algo muito positivo.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

A leveza e alegria que brilhavam pela ausência começam a circular pela sua alma, e isso é motivo de celebração, porque mesmo que não solucionem os aspectos práticos, servem para você tomar decisões mais acertadas.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Melhor você não esperar que as pessoas compreendam o que você tem intenção de fazer, não é hora de garantir conchavo. É hora de você se movimentar de acordo com suas pretensões, fazendo segredo de tudo. É por aí.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Sem fazer muito esforço, as pessoas certas irão surgindo, e como está começando um bom período para você, seria interessante você se reaproximar daquelas pessoas com que, no passado, houve discórdias desnecessárias.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Se houver alegria e leveza, com certeza a graça da vida sorrirá a você e tudo andará com rapidez, diferente de você encarar os compromissos com mau humor. Aceite a realidade, porque assim é muito melhor.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Aproveite as circunstâncias favoráveis para elevar seu ânimo e preservar sua consciência nesse nível, porque mesmo que as circunstâncias adversas continuem todas por aí, você vai, pelo menos, andar com graça e leveza.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03