Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 04/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 04/07 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Nunca teremos absoluta certeza sobre o porvir, mas podemos todos conversar com o futuro, porque esse é tão real quanto o passado. O futuro nos define com mais exatidão do que todas as experiências pelas quais já passamos.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Todas as iniciativas que você tomar nesta parte do caminho hão de ser norteadas pela boa vontade de consolidar seus interesses, sem, no entanto, que isso vá em detrimento dos interesses das pessoas com que você lida.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Todas as contenções e retenções que sua alma foi obrigada a fazer nos últimos tempos estão chegando ao fim, não porque signifique o alvorecer de uma era magnífica, mas porque, pelo menos, haverá mais dinamismo.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Todas as articulações sociais e econômicas que você andou fazendo nos últimos tempos não terão sido em vão, você plantou sementes importantes, porém, a partir de agora será melhor você sair um pouco de cena.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Coordenar todas as pessoas e amarrar todas as pontas soltas, eis a descrição de um cenário de altíssima complexidade. Agora não é tempo de descansar, mas de você se debruçar sobre todos os assuntos necessários.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Aposte no futuro e se lance nessa direção com o melhor espírito de aventura que conseguir assumir, porque mesmo que sua mente produza milhares de dúvidas, no andar da carruagem você perceberá que tudo dá certo.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Está tudo certo, mesmo que a incerteza ainda seja a voz mais retumbante da consciência. A tênue voz da esperança se faz ouvir, e mesmo que pareça piegas, confie e se lance ao futuro com espírito de aventura.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Todas as concessões que você andou fazendo nos últimos tempos terão valido a pena, mas agora chega, é hora de você também colocar suas exigências sobre a mesa e essas serem contempladas pelas pessoas envolvidas.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As coisas não têm sido fáceis nos últimos tempos, mas não terá sido em vão todo o esforço que você desenvolveu, porque a partir de agora, pelo menos, você vai poder ajustar contas com as pessoas envolvidas.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

O limite de vinte e quatro horas que cada dia tem há de ser a medida com que você irá limitar as suas pretensões, para não assumir mais compromissos dos que possa, de fato, cumprir. Tudo em sua medida e harmoniosamente.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Sem o usufruto do bem-estar, a alma não consegue pensar direito, porque fica congestionada com preocupações e ansiedades. Antes de tudo, procure ancorar os melhores sentimentos em sua alma, para, assim, pensar direito.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03