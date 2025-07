Horóscopo de hoje para Touro: veja a previsão completa do dia 21/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

O que foi seguro em outros tempos não dá mais os mesmos resultados, o cenário do mundo é totalmente diferente do que você experimentou um dia, e isso provoca um tipo de insegurança que só se resolve com atitudes criativas.