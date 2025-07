Horóscopo de hoje para Touro: veja a previsão completa do dia 14/07/2025

Nesta segunda (14), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

Quando as coisas não saem de acordo ao esperado, acontece o desgosto, mas nem sempre esse é legítimo, porque se você não se detivesse no desgosto poderia perceber as vantagens que surgiram no meio das contrariedades.