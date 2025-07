Horóscopo de hoje para Touro: veja a previsão completa do dia 04/07/2025

Nesta sexta (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

Todas as iniciativas que você tomar nesta parte do caminho hão de ser norteadas pela boa vontade de consolidar seus interesses, sem, no entanto, que isso vá em detrimento dos interesses das pessoas com que você lida.