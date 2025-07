Horóscopo de hoje para Sagitário: veja a previsão completa do dia 18/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Agora é um momento em que as pessoas, carentes de firmeza de caráter, fazem promessas vazias, porém, cheias de entusiasmo e sedução. Se você quiser algo mais do que isso, procure ouvir com atenção e bom senso.